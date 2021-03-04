同事跟你要IG該加嗎？過來人吐心聲：超虛假

▲一名網友在PTT以「IG是現在社交圈的標配嗎」為題發文，表示同事都很愛問他有沒有IG，讓他感到不解。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

現如今許多人都會使用社群軟體，不僅能和家人朋友聯絡情感，也能順便關心彼此近況，不過就有一名網友發文表示，最近只要到新環境，身旁的人不管交情深淺，都會直接問有IG（Instagram）嗎，讓他很困惑，貼文一出，引起熱議。

該名網友在PTT以「IG是現在社交圈的標配嗎」為題發文，表示自己不曉得這個風氣是從何時吹起，因為最近當他到公司上班時，不管是正職同事，或者是兼職同事，都會直接問他「有沒有IG」，讓他感到相當不解。

原PO也提到，他自己本身的IG帳號是設為公開的，但他同時也提出了幾個問題，像是他覺得如果只是單純因為同公司就追蹤對方，感覺會有點怪；但如果不認識且不熟的人，不加對方好友又看不太到八卦。

另外像是較為單純一點的，若和對方本身就認識了，那可以直接加對方沒關係；或是就不理會上述情況，好好做自己就好，等真的有人問的話再加。也或許是因為受到時代變遷影響，若想關心身邊的人，用IG還比FB容易，因此讓原PO不知道怎麼做才對，不禁在文末直呼「現在臉書真的漸漸被遺忘了，很多事情要從IG挖」。

貼文一出，引起熱議，「我現在都不太認真用，太多虛假的、沒必要關注的事情，只會徒增困擾跟比較心態」、「我想加的人才主動問、才加，其他都說沒有在用，因為不想追蹤不想看的人，也不想被追蹤去八卦」、「拋棄IG會過得更自由」、「想認識年輕妹妹還是開個IG吧」、「因為臉書只剩下看新聞的功用了呀」、「公司35以上的老人都用臉書，用IG純粹看年輕妹」。

不過，也有不少過來人建議原PO，「不熟的問都裝死」、「裝死到底，上班是同事，下班不認識」、「不給加」、「我都把帳號停了，上面只有虛華作假的人生，但是如果非得要給人家帳號才能維持辦公室虛假友誼的話，也可以考慮上面專門放虛假的人生給人看」、「開幾個小號給不熟的人加就好了，以前ig按什麼貼文讚都會被別人知道真的有夠變態」、「你可以開大小帳」、「創一個分身給加啊」。（編輯：郭佩蓉）

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