王品系列最推誰？老饕直指「1神店」：CP值最高

王品集團旗下的餐廳眾多，多角化經營各類餐飲品牌，從牛排、鐵板燒、火鍋、年菜等等都有所涉足，在許多民眾心中，王品集團就意味著品質有一定程度的保證、口碑穩定。有網友好奇訊問大家，眾多王品餐飲品牌中，最推薦哪一家呢？問題一出掀起討論，許多老饕紛紛點名「石二鍋」，直呼「服務好，平價又有精緻感」，CP值超高。

有網友在PTT發文表示，王品自從換人經營後策略改變，不再主打以客為尊、顧客至上的服務，雖然經歷了一段轉型期，收了幾家店但也新開了幾家，在競爭激烈的台灣餐飲業還是佔有一席之地。原PO最後好奇詢問大家，王品系列最推薦哪一家呢？

文章釣出許多老饕留言，而其中「石二鍋」獲得最多人推薦，「最愛石二鍋」、「唯一推石二鍋／12MINI，價格和品質相較起來CP值高」、「石二鍋生意一直都不錯」、「石二鍋好吃」、「服務好，平價又有精緻感」、「石二鍋比聚好吃」。

不過也有網友認為，「夏慕尼不錯」、「享鴨、丰禾」、「青花椒」、「hot7」、「西堤」、「品田啊，唯一推薦」、「藝奇還行吧，精緻又美味」。（編輯：倪浩軒）

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