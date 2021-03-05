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網購唯美「潑墨洋裝」試穿後悲劇！結局反轉：大受男性好評

▲女網友網購唯美洋裝，但拿到實品一穿卻傻眼了。（圖／翻攝自《爆怨公社》臉書）
文 : NOWnews今日新聞

現代人生活便利，經常都會選擇上網購買東西，但網路購物風險多，尤其是衣服類的，很多看起來非常驚豔，但收到實品後卻有可能變成驚嚇。就有位女網友抱怨，自己在網路上買了件風格唯美的潑墨洋裝，但實際穿上後卻傻眼直呼「衣不蔽體前後失守」，讓大家笑翻。

該位女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，分享了自己穿上網拍洋裝的實品照，只見模特兒身上看似仙氣飄飄的唯美洋裝，穿在原PO身上卻顯得空空蕩蕩，必須雙手緊護胸前才能維持不會走光，讓原PO不禁哀嘆「翻車了的洋裝」，直呼很鬧，「衣不蔽體，放開就前後失守」。

▲女網友網購唯美洋裝，但拿到實品一穿卻傻眼了。（圖／翻攝自《爆怨公社》臉書）

網友則紛紛在底下留言回覆說，「最後的疼愛是手放開」、「只看到背好美」、「我不相信，妳放開來瞧瞧」、「若隱若現才讚」、「身為一位男性我必須說，這件衣服沒毛病」、「圖片有腰身裁縫，現實根本沒有，也太騙」、「就當情趣用品囉」、「買家秀：波希米亞風；賣家秀：發霉的吐司」、「可以改當戰袍」。

另外也有網友建議，「可以試試別針」、「腰間綁帶子，感覺會很美」、「這種應該是要穿比基尼在裡面，海邊度假時穿」、「去車鬆緊帶」。（編輯：倪浩軒）

 

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Tags : 好評悲劇潑墨洋裝男性網購試穿

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