跨國婚姻沒想像中容易！男為愛赴日打拚　16年後結局曝光

▲近期跨國婚姻難題再度成為熱門議題，日前就有一名台灣男子分享，自己與日本女孩16年跨國戀情的「最終下場」。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

近期跨國婚姻難題再度成為熱門議題，日前就有一名台灣男子分享，自己與日本女孩16年跨國戀情的「最終下場」，也引發眾人譁然。

一名男子去年底在臉書《靠北婚姻》上表示，自己與日本妻子是2004年在台灣認識並墜入愛河，當時女方是到台灣學習中文，兩年後就學成歸國。

「當時我仍非常年輕，原本以為感情這樣就斷了，但她提議我去日本發展，於是我就拋下台灣的一切去日本重新開始」，原PO便衝往日本打拼至今。

然而現實生活並非童話，原PO感嘆「接而來的是求職問題，其一我沒有日文能力，其二沒有日文學歷，再者我們也沒有太多錢，於是仗著配偶簽留在日本一邊打工一邊去市公所學習日文」，在一番努力下終於順利學成，順利在關東找到工作，「我也因為剛出社會所以常常過著社畜的生活，每天早上6點出門半夜2點回家」。

隨後兩人本來不打算有孩子，沒想到一試就成功，妻子又堅決表示想搬回關西老家住，更對原PO下通牒「要不要來關西隨你便，你要來就把工作辭了另外找」。

就這樣，原PO只好辭了穩定的工作，與妻子一起轉往關西發展，但這次的工作則變成需要長期赴國外出差的工作，導致原本就有裂痕的婚姻，感情破洞又更大。

最終原PO因為繁忙的工作，身體冒出一身病。而十幾年下來的薪水，都被妻子牢牢掌握，「我只好去偷偷申請網路APP看看交易情況，才發現原來她過去十幾年來，只要薪水一下來，她就幾乎全數現金領走」。

原PO也決定向妻子攤牌詢問這些錢去哪了，沒想到對方竟回「一毛錢都沒存」，也讓他崩潰。而妻子也從此時開始經常不在家，兩人最後也考慮分居。

沒想到某次原PO再度出差回家後，才發現家裡空無一物，只留下一張紙條「我依照你的要求搬出去了，以後有事找我律師談」，就這樣，小孩跟妻子的身影都消失了。

幾個月後，原PO又收到法院傳票，內容是妻子發出的「婚姻費用請求」，原PO解釋「婚姻費用就是在日本，夫妻分居時收入高的一方要負擔收入低的那一方的生活費，只要婚姻關係還沒有解除，就必須要負擔對方生活費，而且法院還可以強制執行」，若再加上這筆9萬元的婚姻費用，可能會讓原PO每個月微薄的薪水扣到剩下零頭。

一連串的打擊也讓原PO崩潰喊「現在她帶著孩子跑了，連人在哪裡都不知道，我卻要負擔她的費用？現在我不敢想以後會怎麼樣，或許只能逃回台灣，大概最慘也只有這樣。戶頭內沒存款，我的年紀也沒法再重來一次，我也沒法像95%的日本男人一樣無視法律不付錢，因為我是外國人，不能有不良紀錄，我背負的原罪讓我在生活上無法自由伸展，這就是逼人走上絕路的日本，這就是地獄，現在終於體會，活著生不如死的感覺」。

完整遭遇曝光後，立刻引發網友感嘆「還來得及跑就快跑吧，只能這樣勸你了」、「回來台灣吧，重新開始不難」、「跨國婚姻的風險與現實殘酷，是表面上看不到的」。（編輯：潘毅）

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