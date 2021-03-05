吃鳳梨好處超多！專家揭「營養冠軍」品種：天然的舒壓劑

台灣鳳梨品種多，你知道哪一種鳳梨的營養素最多嗎，對此，營養師高敏敏也分析了「5款」台灣鳳梨，其中「甜蜜蜜鳳梨-台農16號」的熱量、維生素A、維生素B群以及鈣都奪得冠軍，高敏敏也一併分享鳳梨食用攻略，提供給民眾參考。

高敏敏營養師在臉書粉專《高敏敏 營養師》發文，表示台灣鳳梨營養高、好處多，而她也PO出一張圖表，圖中共有5款鳳梨，分別為「甘蔗鳳梨-台農13號」、「甜蜜蜜鳳梨-台農16號」、「金鑽鳳梨-台農17號」、「牛奶鳳梨-台農20號」以及「突目1號鳳梨-1號仔鳳梨」。

高敏敏也指出，若想補充「膳食纖維」，可以選吃含量最高的台農13號的甘蔗鳳梨，不僅幫助順暢，還能養好腸道菌，吃完可以幫助排便；而含有最多「維生素C」的則是台農17號的金鑽鳳梨，高敏敏表示，「飯後吃點鳳梨，維生素C幫助鐵質吸收更好，更是現代人的抗壓營養素」。

另外，若選擇含有最多「維生素A」的台農16號甜蜜蜜鳳梨，可以幫助皮膚、黏膜維持健康；而鳳梨含有的「維生素B群」，則是全身代謝都需要的輔酶因子，能幫助舒緩疲勞，讓人神清氣爽，代謝更好，葉酸更是備孕跟懷孕媽咪的必須營養；不僅如此，高敏敏也提及，還有「礦物質鎂鈣」，除了對骨骼發育有幫助之外，還是天然的舒壓劑，幫助維持心情平穩。

高敏敏接著補充，鳳梨還含有獨有的「鳳梨酵素」，可以幫助消化蛋白質，像是很多餐廳飯後水果也都可以看見鳳梨的蹤影。不過，若是鳳梨買太多了，該怎麼保存跟運用呢，高敏敏也分享，「吃不完的鳳梨可以削掉頭之後，用紙巾或報紙稍微包住，倒頭栽放進冰箱冷藏」，如此一來，不僅可以延長食用期限，也能讓甜度更平均。

而若遇上鳳梨「熟透了」的情況，不必擔心，可以切一切冷凍起來，做成美味可口的鳳梨冰沙；除此之外，使用鳳梨煮鍋鳳梨雞湯也是不錯的選擇，因為鳳梨酵素能讓雞湯變得軟嫩好入口，高敏敏建議，可以在起鍋前關火再放入，讓營養素保留更完整，她也在文末表示，「建議大家每天可以在飯後吃大約2碗，切片後8分滿碗的鳳梨，糖尿病患者可以兩碗錯開時間吃，這麼多好處跟營養，還不趕快吃起來」。（編輯：郭佩蓉）

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