女高男低的「格差婚」真的很難經營？過來人揭1長久關鍵

格差婚一詞來源於日本，「格差」的意思也就是差距，是指婚姻雙方在各方面都存在明顯差距，並且通常是指女方條件優於男方的情況。而日前福原愛、江宏傑宣布結婚時，也曾被日媒狠酸是女高男低的「格差婚」，當時雙方年收入相差整整37倍。因此近日就有網友在網路上表示疑惑「格差婚是不是容易被放大檢視？」引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「『格差婚』是不是行不通？！」的文章表示，「格差婚這個詞源於日本，也反應了日本人潛在的思維，不過這個觀點應該不只在日本盛行，放在亞洲感覺也說得過去」，原PO也接著說「福原愛、江宏傑這對夫妻，剛好在同個職業奮鬥，因此格差婚更容易被放大詮釋」，這也讓原PO疑惑「女生賺得錢遠多於男生，傳出離婚原因是價值觀不同，婚後只能漸行漸遠，是不是格差婚真的困難啊」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有過來人揭露了1個要點，直言「這是長久的關鍵」，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言一面倒表示「價值觀」是格差婚中唯一的重點，「價值觀天差地遠的話完全不行」、「彼此價值觀如果不同，本來就很難長久」、「價值觀這種東西太難逆轉了」、「也許女方親遠嫌男方錢賺不夠，男方親友嫌女方學歷差，看價值觀」、「價值觀如果不同還會結婚的馬都是閃婚，不然早分手了」，同時更有網友點出「大男人主義」也不適合格差婚，「成天想要控制權想大男人的不適合」、「剛好大男人就是不適合」。（編輯：王柏文）

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