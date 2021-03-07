女生為何想嫁醫師？「前後反差」曝光：可以理解

結婚是兩人的終生大事，從拍婚紗到宴客，任何細節都不能馬虎，嫁給一個好對象也是眾多女孩會面臨的問題，而近日就有網友在網路上發文表示「終於可以理解為什麼女生都想嫁醫生」，更坦言自己姊姊嫁給醫師後的「前後反差」，引起熱議。

這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「終於可以理解為什麼女生都想嫁醫生」的文章表示，「以前學生時代對女生多數想當醫師娘蠻不屑的，覺得她們不思進取，只想靠男生」，但原PO的姊姊卻嫁了一個醫生，婚後的生活也讓原PO羨慕「我姐姐現在就是一週只工作3天，賺自己所需的零用錢，其他天都是到處玩到處充實自己身心靈，還去上了烹飪課、瑜珈課、插花課，和以前努力工作而憔悴的她，整個神清氣爽，完全不同人」，這也讓原PO直言「突然很羨慕我姐姐，可以好好活得像個人，可以充實精神層面的東西。

原PO最後也說「這幾年來看到我姐姐這樣，終於可以理解為何女生都想嫁醫生了，薪水高又穩定，而且我姐姐的醫生老公也不會外遇對她也很好，以後我有女兒的話，也會希望她嫁給醫生…」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛表示「有人願意寵愛，是很幸運的事，我嬸嬸嫁給他老公之前是當業務，壓力超大很辛苦，結婚幾年後老公公司成立賺很多錢，叔叔跟她說回家休息就好，家裡才不缺錢，不過嬸嬸堅持要工作，叔叔就讓她在公司當會計，薪水等於她私房錢，要買包還是幹嘛都好，說不羨慕，是有點矯情啦」、「我朋友24就嫁給高薪穩定的工程師，她婚後就是待在家花老公的錢，然後去學做甜點、縫紉、音樂…一大堆，反正有人給她錢讓她享受自己的生活，做自己想做的事，老公也超疼愛她，其實不論男女應該都會羨慕這樣的生活吧…當社畜之後更能體會到那種生活的差異了」、「確實也曾經想過嫁醫生，但是覺得對方條件好，反而選擇權多，自己年老色衰後，難保對方不會有新的誘惑，畢竟工作的環境加上社會地位飽受吹捧」。（編輯：王柏文）

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