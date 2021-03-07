女點外送備註「男友劈腿了」！只要求一事　網驚呼：這招真的很神

▲一名女顧客點了外送在備註「我男友劈腿了！」隨後請求外送員「一事」，讓不少網友大讚「太聰明」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

近年來美食外送平台崛起，不少人看中懶人商機，紛紛投入其行業。不過，就有一名網友貼出截圖照片，指出一名女顧客點了外送，卻在備註上寫道「我男友劈腿了！」隨後請求外送員「一事」，讓不少人一看直呼「太聰明了吧！」

原PO於臉書社團《爆廢1公社》上發文，其於文中轉發一張截圖，只見畫面中一名女客人點了外送，卻在備註上寫道「遠距離的我想要抓姦，我男友劈腿了」。隨後這名女客人透露，為了抓到另一半偷吃的證據，打算透過美食外送平台訂一份早餐，隨後請外送員將餐點送到男友住家門口。

不過，外送員不用按門鈴提醒對方取餐，女客人只懇求「幫我拍幾張旁邊鞋架的照片」，疑似要透過該方法，找出是否有陌生人的鞋子在男友住家外。女子表示，早餐可以直接給外送員享用，文末感激直呼「辛苦了，請幫幫我，謝謝您。」

看到這名女顧客的要求，原PO就驚嘆直呼「外送員還要兼差當抓猴，此客人懂利用資源，值得讚賞」。但他也提及，若自己是該名外送員，也願意幫對方忙，以此換取一份免費早餐。

貼文一曝光，不少網友也紛紛留言，「這招真的很神欸！女的不簡單」、「這女生很聰明，省好幾萬」、「拍兩張照片賺一份早餐也不錯，還有跑腿費」、「對吼⋯我怎麼沒想到這招」、「徵信社會被淘汰或是加入外送行業？？」、「要加收服務費才合理，看來日後外送員的價值，水漲船高了」。（編輯：陳雅雲）

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