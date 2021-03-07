搶救花盆中的「拇指浪喵」！開朗長大後竟發現大烏龍

2020年12月下旬，嚴寒中救助團體Instagram＠littlewanderersnyc收到緊急通知，在美國伍德哈文皇后區的盆栽中，發現一隻出生不到48小時的灰色小貓，在飢寒交迫的情況下，貓咪狀況垂危，需要立即妥善的救助！

發現小貓的人在盆栽四周逡巡，卻完全找不到貓媽媽及其他小貓的蹤跡，確認無人照顧後，立即聯絡機構進行救助。人員發現小奶貓出生後甚至沒有被舔舐清理，母貓極可能在生產後立刻離開。

大約兩天大的小貓，身形嬌小，宛如拇指姑娘般能一手掌握，故為牠取名：迷你提姆（Tiny Tim）。提姆被發現時體力虛弱，但擁有強盛求生意志的牠，嘴裡被放進奶瓶後，兩隻小爪子緊緊地扣住、奮力吸奶！彷彿要把這兩天餓到的份全部吸回來！

這位原先虛弱的小奶貓，在照顧者細心照料下，脫離了當初病弱萎靡的模樣，現在的迷你提姆宛如裝有全滿勁量電池的「玩樂機器」一般，每天跳上跳下、與中途照顧者嬉戲、相伴。且在吃飽睡飽，獲得充分的養分後，提姆身形漸漸長大，此時照顧者發現了一個大烏龍，原來提姆是女生！（提姆這個名子通常是男生用）但貓貓也習慣這名子了，並沒有因此改掉。

原先這朵在盆栽中，可能默默枯萎的可憐小花，在細心照料下已漸漸成長綻放，也期待後續牠的狀況能更加穩定，早日被有緣人帶回家用愛灌溉，變成更黏人、美麗的甜蜜貓貓！（編輯：李惠婷）

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