黑貓伸懶腰意外秀出「逆天長手」！網驚：新迷因貓！

這是貓界的「志玲姊姊」吧？網友林小姐養了一隻黑貓「咪溝（「米糕」的台語）」，這天她與咪溝一起待在房間，回頭突然驚見咪溝伸長手手在發呆，讓她忍不住懷疑：「我養了一隻長臂貓？」。

林小姐受訪時表示之前一直很想養貓，尤其特別想養黑貓，某天一位愛貓的朋友告訴她在常常光顧的洗車場發現一隻大約1歲左右的成年浪浪剛好是黑貓，因此她與友人去誘捕，由於黑貓「非常貪吃」所以很順利馬上就抓到。咪溝剛被收編時才3.6公斤，而且什麼都愛吃，即使罐罐加超多水也會通通吃光光，不過當體重來到5公斤時，牠突然發現自己是「有人伺候的家貓」後，竟然裝模作樣了起來，開始挑食或拒吃加太多水的罐罐，讓林小姐忍不住抱怨每天都要琢磨「祖宗」賞不賞臉！

不過咪溝也是一隻很愛撒嬌又黏人的貓咪，林小姐只要一回家，牠就會衝出來瘋狂對她喵喵叫迎接，然後要她「拍屁屁」好幾分鐘，有時會從角落衝出來嚇人，被罵時很愛「頂嘴」回話，是一隻「出頭」很多的貓咪。這天咪溝與林小姐待在房間，當時牠背對林小姐躺在貓窩裡，正在打電腦的林小姐突然之間眼角瞄到黑黑的，轉頭過去驚見牠伸長雙手在發呆，由於平時咪溝只會折手手、未曾這樣伸展過，讓她一度以為牠是不是「脫臼」？

林小姐將咪溝的照片分享在貓咪社團，很快就吸引超過2萬名網友按讚，不少人笑說：「這比例不科學，是新迷因貓！」、「貓界的網美腿」、「原來黑貓照相都沒有正常的」、「凱渥貓模」、「貓界姚明」、「頭以下都是腳」、「牠的身高大概有180」。（編輯：陳珮瑜）