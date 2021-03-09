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雞軟骨到底在哪？老闆秀「剖面圖」　網驚：被鹽酥雞擔誤的獸醫

▲有網友買鹽酥雞時，看到老闆用一張圖解釋雞的部位。（圖／翻攝自《路上觀察學院》及《爆廢公社》 ）
文 : NOWnews今日新聞

鹽酥雞香氣誘人，現炸的酥脆口感更是讓人愛不釋手，成為許多人的宵夜首選。近日，就有網友去買鹽酥雞時，竟看到老闆把雞的「剖面圖」直接畫出來，讓客人可以知道是那些部位，貼文一出，也讓不少網友直呼「被鹽酥雞耽誤的獸醫」。

原PO在《路上觀察學院》貼出一張照片，並表示「鹽酥雞的骨骼構造」，可以看到這間鹽酥雞店掛著一張「剖面圖」，仔細一看就可以發現，老闆把雞的各部位都畫出來，除了常見的雞翅膀、雞腳，還可以看到「雞軟骨、三角骨、美麗骨」，看起來十分專業。

▲許多網友看到，都忍不住猜測老闆其實是醫學系的。（圖／翻攝自《路上觀察學院》 ）

許多網友看到也相當驚訝，「第一次知道美麗骨」、「長知識，原來雞軟骨在那裡」、「哇！這也太專業了，老闆好貼心」、「好用心的店家」、「吃個宵夜還被老闆上了一課」、「笑死，看來老闆是被問到煩了」、「我終於知道雞軟骨在哪了」、「原來雞軟骨在尾椎」、「等等…好像有點厲害」。

另外，也有人說，「被鹽酥雞擔誤的醫科生或獸醫」、「骨科醫生不幹了，轉職鹽酥雞老闆實現財務自由」、「老闆動科系畢業的嗎」、「老闆有點浪費才能」、「老闆是醫學系轉行鹹酥雞吧」、「獸醫斜槓賣鹹酥雞嗎」、「老闆真是被鹽酥雞耽誤的漫畫家」。（編輯：許智超）

 

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Tags : 剖面圖獸醫老闆雞軟骨鹽酥雞

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