影／「咪咪剪髮廳」開張！黑鼻貓和媽媽「配合演出」剪髮網笑翻

今天想剪什麼髮型呢？網友Choc Liu家裡有一隻黑鼻乳牛貓「咪咪」，非常愛刷存在感的牠這天看見媽媽搬出小板凳時，竟然跳上去坐著不走，讓Choc的媽媽直接替牠圍圍裙笑問：「幫你剪帥帥好不好？」。

Choc表示咪咪是她小學時在家附近撿到的小奶貓，當時是冬天還下著雨，由於牠才1個月大擔心牠無法生存，撿回家後原本遭到爸爸反對，只說顧到健康後就要送養，沒想到養著養著16年過去了，咪咪憑著人性化的行為與聰明機智擄獲全家人的心。雖然咪咪很可愛，但是怪癖也不少，上完廁所要站到窗邊把身上臭味散掉，吃到好吃的食物會高興地一直舔奴才的臉，或是睡覺時像人類一樣要躺枕頭，會聽大家說話，經常與最愛的媽媽玩角色扮演，也會在媽媽唸佛經的時候坐一旁陪伴、與媽媽一起迴向。

由於咪咪實在太會刷存在感，日前媽媽準備幫爸爸剪頭髮時，一拿出椅子咪咪就立刻跳上去，媽媽索性將圍裙套在牠身上，沒想到咪咪還是不走，因此媽媽就問：「是不是想剪頭髮？」沒想到牠眨眼回覆，於是媽媽就開始假裝替牠剪頭髮，「咪咪剪髮廳」正式開張！

由於咪咪全程非常配合，Choc將牠的影片分享在貓咪社團後，立刻吸引許多網友噴笑留言：「這位客人的造型是中分頭」、「好可愛又乖欸～很配合」、「都是人家的貓」、「這一定是工讀生，別騙了」現在快來一起看看咪咪的影片吧！（編輯：陳珮瑜）