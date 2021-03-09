拜月老抽「上上籤」身邊異性卻脫單！網細看「2字」神解：天註定

▲有網友拜月老抽到上上籤，卻沒有任何用，反而讓身旁的異性好友接連找到對象。（示意圖／翻攝自《爆廢公社二館》及《pixabay》 ）

不少單身男女為求一段好姻緣，會選擇到各地知名的月老廟祈求。近日，就有網友拜月老時抽到「上上籤」，但卻沒有脫單，反而是身邊的異性好友接連找到對象，讓他相當崩潰，貼文一出，就有網友細看詩籤的字，立刻懂原PO單身的原因。

原PO在《爆廢公社二館》表示，上月4日去拜月老時抽到「上上籤」，但一個月過去了，他卻發現身邊異性朋友越來越少，「那些消失的異性不是脫單，就是不理我了呢，就連想去要Line、要IG的對象不是辭職，就是離開這縣市去外地了」。

此外，原PO也發覺，自從拜完月老後，他反而幫身旁的異性找到伴侶，「我同事介紹他表妹給我認識，結果不到兩天，結果對方就脫單了，月老呀月老，我在這呀！謝謝你幫我的朋友們脫單，可是我也要呀，是我拜的捏」。

許多網友也紛紛回應，「你還缺朋友嗎？我也想脫單」、「哈哈哈哈！月老拜託你當小助理啦」、「說不定你的紅線被月老拿去綁綠鬣蜥了」、「我請你吃飯，感覺你比月老有用」、「我不敢拜了，台南與花蓮的月老，都給我連續5個笑杯」、「我也去拜過尚未脫單，拉低月老的成功率」。

不過，就有網友細看詩籤上兩句話，將最後一字圈起竟是「孤命」，讓其他人笑稱「超壞的，根本是解籤達人」、「笑死，根本天註定」。另外，也有人認真解籤說，「有對象這張籤才有用，你單身這張用不上」。（編輯：許智超）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載