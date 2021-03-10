男友從不在IG上放閃？她超困惑　過來人曝經驗：被我抓到

情侶在一起後的感情問題千百種，對此，就有一名女網友發文抱怨，表示和男友在一起一年，但男友從未主動把她發在社群軟體上，讓她覺得不太開心，也很困惑，貼文一出，就有過來人分享自身經驗。

該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，表示自己和男友在一起一年了，但男友卻從未主動把她發在IG（Instagram）限時動態上，「他也不是一個不發文的人，可是他就是沒有把我放在上面」，雖然男友在IG自我介紹欄位有tag原PO的帳號，但那也是原PO要求的。

另外像是限時精選，或是tag男友的帳號，也都要主動要求分享，男友才會發出，「如果不跟他說他就不會，以前和他討論過這件事，他說他會努力改，可是講到現在，還是連一篇主動發的文都沒有」，但原PO也在文末解釋，並不是要男友利用「發文」來證明愛自己，「只是這是個可以讓我開心的小舉動，有人會很在意上另一半的IG嗎」？

貼文一出，引起熱議，「前任沒發過我就算了，連我發的文都不會按愛心，理由是沒這個習慣，結果分手之後動態發的跟什麼一樣，還很勤勞的幫女性友人按愛心，笑死，以前根本都在講屁話」、「我也會在意呀！其實也不是要宣示主權什麼的，更不是要證明他愛不愛你，只是想被另外一半曬的感覺增加情趣也不錯」。

也有網友認為，「不會介意。如果我說了才要做的，那也沒意義，男友本身就比較低調，不太喜歡放閃，會不好意思，彼此之間信任度夠就沒什麼問題，雖然說沒有在網路上公開放閃，但至少朋友、家人間都知道我的存在，沒有刻意去隱瞞」、「我男友完全沒發文過，但我們在一起6年了，也看過那種常常發另一半、在自介tag，最後分的很難看的」、「分手的話要刪要改一大堆，然後全世界都知道你分手，這樣有點太麻煩了..」。

不過，也有過來人分享經驗，「前任從不把我發ig和fb，限時也是，都說他比較低調，也很少發，但有讓我認識家人朋友，後來才抓到，原來是還沒放下前女友，怕被前女友知道，他的家人也知道，然後，他現在變成我前任了」。（編輯：郭佩蓉）

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