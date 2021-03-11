小美冰淇淋「加1物」升等職業級！老饕曝：還可以變更高級

相信許多人對「小美冰淇淋」都不陌生，其香濃滋味，令不少大小朋友愛不釋手。近日，一名網友在臉書社團《全聯消費經驗老實說》分享，自己吃小美冰淇淋的獨門吃法，都是會先攪拌，讓口感更加綿密，貼文曝光引發熱議，釣出老饕分享「加1味」好吃程度再升級。

原PO表示，到超市買回小美冰淇淋，同時分享自己吃小美冰淇淋時的習慣，會先將冰淇淋攪拌至光滑，口感變得更滑順綿密，直呼「真的好吃極了！」

貼文一出，隨即引發熱烈回響，釣出老饕分享「我會加紅茶，變成冰淇淋紅茶」、「我也都加紅茶，一定要小美的！」「加冰紅茶」、「加紅茶直接升等職業級」、「如果你加入梅酒、草莓酒或者任何一種帶甜味道的酒，會變成更高級的口味」。

其他網友紛紛回應「重點是蓋子一定要舔乾淨才安心」、「我還會淋巧克力醬一起吃」、「配巧克力蛋糕跟草莓果醬一起吃」、「加鮮奶油跟鮮奶一起打變奶昔超讚，但熱量爆炸」、「加捏碎的oreo」、「懂吃，這樣真的比較好吃」、「我也特愛這樣吃，口感就跟雙淇淋一樣綿密」；不過，也有網友笑稱「其實你只是想吃奶昔吧！」（編輯：賴詠璿）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載