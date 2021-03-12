去月老廟蹲點找真愛最快？女曝「求緣過程」：嚇死我

不少單身男女為求一段好姻緣，會選擇到各地知名的月老廟祈求。近日，就有網友分享他拜月老的時候遇到的事情，一波三折的過程引起兩派網友論戰，這也讓原PO直言「好恐怖」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「在月老廟搭訕的男生」的文章表示，「之前常常在討論月老的推文看到有人說直接去蹲點搭訕最快，也有看到有人說拜完遇到男友老公的，沒想到今天這樣的事真的讓我遇見了」，原PO更接著說「大概是因為去了離住處最近的大廟，以拜月老為名，我也只是在休息處坐著就突然被搭訕」，原PO也說明了對方的搭訕方法是一開頭就問「有沒有單身？也是來拜月老嗎？」而原PO委婉拒絕後，對方依舊不死心表示想加LINE，最後原PO想說「反正當交朋友也ok」的心態便給了對方LINE後離去。

沒想到對方沒多久後竟然直撥通電話，而這通電話讓原PO直言「是有史以來響得最久的，連前任們打來都不會響這麼久，到了晚上對方又再打了一次，嚇死我超恐怖」，原PO最後也表示疑惑「想問問有女生在月老遇到搭訕的人是正常的嗎？所謂的正常是不亂槍打鳥，然後互動也是正常地循序漸進那種」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們對此紛紛論戰「應該要有人在月老廟門口辦聯誼啊」、「一定很正」、「搭訕月老廟的女生最有效率啊，所以他的做法正確」、「我有兩任包括現任女友就是搭訕來的啊，搭訕本來就不用太嚴肅看待」，但也有人認同原PO立場「不熟直接打語音我覺得不行」、「太急的男生反而讓人反感」、「他是在猴急什麼啊」、「那種自以為外型可以看的 就到處裝熟 卻沒對象 十個裡面至少9.999都是有問題的」、「男生真的不太行啊，可以封鎖了吧」。（編輯：王柏文）

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