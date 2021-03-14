最新文章

最新影音

×
babyou
babyou
毛孩日常淘口袋

信天翁降落「煞車不及」跌個狗吃屎！下秒裝沒事：趕快離開現場

▲信天翁降落「煞車不及」跌個狗吃屎！下秒裝沒事：趕快離開現場。（圖／twitter@RoyAlbatrossCam）
文 : 寵毛網

這實在太糗了！紐西蘭一鳥類實驗室一直以來都在Taiaroa Head泰厄羅阿角進行信天翁的觀察與保育工作，日前透過攝影機捕捉到一珍貴畫面，當時一隻信天翁準備回家，在著陸時意外「煞車不及」跌個狗吃屎，畫面曝光短短不到一星期就吸引超過134萬人次觀看！

信天翁回家「煞車不及」跌個狗吃屎　寶寶站搖滾區全程目睹

位在紐西蘭的信天翁研究保護機構日前捕捉到一隻信天翁著陸時的畫面（圖／twitter@RoyAlbatrossCam）

這段影片來自於2016年由紐約康奈爾大學所設立的信天翁研究保護機構Royal Albatross Cam，研究人員在南半球唯一的信天翁棲息地Taiaroa Head架設攝影機，以便觀察牠們的習性與各種活動。日前在直播的鏡頭下，剛好捕捉到一隻飢腸轆轆的雛鳥正在岸邊等待爸媽回家，這時一隻成年信天翁從鏡頭的左側飛入，沒想到牠疑似沒抓準登陸的距離，「咻～」地在雛鳥面前摔個「四腳朝天」，經過一番努力掙扎後好不容易爬起來，一副尷尬地看向別方，嘴巴「念念有詞」地慢慢走開，而鏡頭正前方的雛鳥寶寶原本還期待有人餵食，看到這一幕也不知該做何反應才好！

信天翁回家「煞車不及」跌個狗吃屎　寶寶站搖滾區全程目睹

信天翁：我回來啦！（圖／twitter@RoyAlbatrossCam）

信天翁回家「煞車不及」跌個狗吃屎　寶寶站搖滾區全程目睹

信天翁：看我帥氣地……（圖／twitter@RoyAlbatrossCam）

信天翁回家「煞車不及」跌個狗吃屎　寶寶站搖滾區全程目睹

信天翁：……跌個狗吃屎！（圖／twitter@RoyAlbatrossCam）

信天翁回家「煞車不及」跌個狗吃屎　寶寶站搖滾區全程目睹

信天翁：可惡，太丟臉了，趕快離開！（雛鳥表示傻眼！）（圖／twitter@RoyAlbatrossCam）

而紐西蘭自然資源保護部（DOC）表示信天翁只會在繁殖與餵養時才會著陸，而信天翁保護機構負責人克勞福德Rory Crawford也提到雖然信天翁可以在海上飛行好幾個小時，但其實牠們著陸能力「有待加強」，加上當時風速可能不小，才拍到信天翁跌倒的畫面。網友看了都不禁噴笑表示：「沒事，只有雛鳥看到而已」、「牠好像沒發生任何事一樣地走開」、「我笑出來會很壞嗎？希望牠沒事」、「搖滾區的小鳥全看到了」、「跌個狗吃屎了」現在一起來看看這段影片吧！

Tags : 信天翁煞車不及狗吃屎裝沒事降落

寵毛網
寵毛網擁有全台唯一寵物飼料評薦平台、超多寵物知識趣聞與各種優質寵物用品，陪您一同寵愛毛小孩！