信天翁降落「煞車不及」跌個狗吃屎！下秒裝沒事：趕快離開現場

這實在太糗了!紐西蘭一鳥類實驗室一直以來都在Taiaroa Head泰厄羅阿角進行信天翁的觀察與保育工作,日前透過攝影機捕捉到一珍貴畫面,當時一隻信天翁準備回家,在著陸時意外「煞車不及」跌個狗吃屎,畫面曝光短短不到一星期就吸引超過134萬人次觀看!

這段影片來自於2016年由紐約康奈爾大學所設立的信天翁研究保護機構Royal Albatross Cam,研究人員在南半球唯一的信天翁棲息地Taiaroa Head架設攝影機,以便觀察牠們的習性與各種活動。日前在直播的鏡頭下,剛好捕捉到一隻飢腸轆轆的雛鳥正在岸邊等待爸媽回家,這時一隻成年信天翁從鏡頭的左側飛入,沒想到牠疑似沒抓準登陸的距離,「咻~」地在雛鳥面前摔個「四腳朝天」,經過一番努力掙扎後好不容易爬起來,一副尷尬地看向別方,嘴巴「念念有詞」地慢慢走開,而鏡頭正前方的雛鳥寶寶原本還期待有人餵食,看到這一幕也不知該做何反應才好!

而紐西蘭自然資源保護部(DOC)表示信天翁只會在繁殖與餵養時才會著陸,而信天翁保護機構負責人克勞福德Rory Crawford也提到雖然信天翁可以在海上飛行好幾個小時,但其實牠們著陸能力「有待加強」,加上當時風速可能不小,才拍到信天翁跌倒的畫面。網友看了都不禁噴笑表示:「沒事,只有雛鳥看到而已」、「牠好像沒發生任何事一樣地走開」、「我笑出來會很壞嗎?希望牠沒事」、「搖滾區的小鳥全看到了」、「跌個狗吃屎了」現在一起來看看這段影片吧!

3/6 14:56

Flying for the albatross is mainly effortless, landing can be a little bit harder. #RoyalCam chick had a front row seat to a ‘how not to land’ lesson.

Lucky for the somersaulting alby, recovery was quick and only the chick was watching!!https://t.co/9A481yiiom pic.twitter.com/WsPGdxsu1g

— RoyalAlbatrossCam (@RoyAlbatrossCam) March 6, 2021