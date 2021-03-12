吃播網紅29歲「臉發黑」猝死！醫師急籲：不要為了能紅就拿命賺錢

近年來吃播影片型態相當受到歡迎，不少網紅也開始步入「大胃王」影片直播。然而近期中國大陸知名網紅泡泡龍（于海龍）驚傳猝逝，得年29歲，消息一出也立刻有醫師跳出呼籲「別拿命賺錢」。

「香啊，造啊，吃完吐泡泡啊」是大陸網紅泡泡龍的成名經典句，他過去以大胃王吃播影片紅透半片天，在抖音上擁有200萬粉絲，更時常拍攝公益影片。

不料10日泡泡龍所屬的工作團隊突然發出訃文，內容為「泡泡龍為陸警拍攝公益反詐騙宣傳影片，因長時間高強度工作，一鏡頭拍攝數十遍，每天都工作到凌晨，於3月5日不幸離開人世，得年29歲」，生前泡泡龍曾透露自己體重高達160公斤。

去世消息曝光後也引發討論，而山東大學附屬生殖醫院的許超醫師也在微博上表示，「前陣子看到很多泡泡龍的影片，然後各種吃高油、高鹽、高脂、高糖，當時看到他這麼胖了還在拼命吃，他就擔心這種模式走不長」。

許超也觀察到，泡泡龍後期的影片中，看得出來他的食量變小，且臉色發黑，明顯沒有剛開始的皮膚好，再看到他的消息，就是看到他的訃文。

許超最後也呼籲，「吃播網紅並沒有教導觀眾正確、健康的飲食方式，而是故意吸引眼球引起關注，反而是犧牲自己的健康。真的真的不要拿命去賺錢，也不要為了拍視頻為了能紅就不顧及自己的身體。不然可能根本還沒機會花，人就不在了」。（編輯：潘毅）

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