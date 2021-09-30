買手搖奶茶要求「半糖微冰」店員卻聽不懂？客人怒刷負評反遭酸：腦筋還好嗎？

做餐飲服務業的人都希望自己的服務能夠帶給客人有美好的消費經驗，也希望客人能夠再度光顧，但如果遇到奧客不講理，即便服務態度、品質再好都沒輒。近日，就有一名咖啡廳的店員分享自己店被客人留下一星負評的經驗，貼文引發熱議。

原PO在「爆廢公社二館」貼出一張照片，只見上頭一位客人給出一星的負評寫著「店員態度相當差，點了一杯熱奶茶，跟他說要半糖微冰，結果店員一直聽不懂，後來店員問杯子要封口還是杯蓋時，我就說對，他也聽不懂，服務業做不好就回去吃土，在那邊態度差」。

而店家隨後也回應表示「看完監視器畫面後，很清楚地看見您點的是熱奶茶半糖微冰，服務人員也再三跟您確認，不曉得您要熱的還是要冰的，因為熱的飲料沒辦法做成微冰，任何一家飲料店應該都沒辦法，不好意思！」

貼文一出，網友全看傻眼「是鬼打牆是不是啦＝＝」、「他應該卡到陰了…熱的怎麼微冰」、「遇過同樣情形….現在連飲料店都難做」、「超傻眼，原因還敢打出來也太扯」、「當下邏輯差就算了，回家還能把原因打出來，腦筋還好嗎」、「這邏輯跪了….」、「這就跟我很久以前遇過，蜜茶要無糖的一樣蠢」。（編輯：張嘉哲）

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