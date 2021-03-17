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受傷小浪貓幸運被收留　幾個月後「膨脹」不少：真的是同一隻？

▲受傷小浪貓幸運被收留　幾個月後「膨脹」不少：真的是同一隻？（圖／twitter＠KzDssc4YmlwO0YW）
文 : 寵毛網

日本一名多貓家庭的推主分享了一組貓咪照片引起網友熱議，她的先生在去年7月時撿到一隻受傷的小浪貓，當時只有3星期大的牠，經過幾個月的「照顧」之後，體型不但大了許多，連腮幫子也「膨脹」了不少，網友看了都驚呼：「嘴邊肉怎麼養成的？」。

先生工作途中撿到小貓　長大至今網一看笑：嘴邊肉太會養！

推主的先生在去年7月撿回一隻小奶貓「いちみ」（圖／twitter＠KzDssc4YmlwO0YW）

先生工作途中撿到小貓　長大至今網一看笑：嘴邊肉太會養！

當時牠身上有傷，加上眼睛受到感染，看起來相當可憐，而且總是窩在推主先生的肩膀上（圖／twitter＠KzDssc4YmlwO0YW）

先生工作途中撿到小貓　長大至今網一看笑：嘴邊肉太會養！

體型也比調味罐大一點點（圖／twitter＠KzDssc4YmlwO0YW）

推主@KzDssc4YmlwO0YW表示這隻白底虎斑貓「いちみ」被先生發現時，他正在前往工作的途中，發現不到1個月大的牠疑似被烏鴉攻擊而受傷，眼睛受到感染而張不太開，由於推主家裡也有養貓，因此先生就將牠帶回來照顧。只是過了將近8個月後，雖然いちみ一樣愛攀爬在把拔的肩膀上，不過牠變得既健康又強壯，最重要的是牠有了豐厚的「嘴邊肉」！

先生工作途中撿到小貓　長大至今網一看笑：嘴邊肉太會養！

8個月後いちみ變得既強壯又健康，足足比調味罐大了好幾倍（圖／twitter＠KzDssc4YmlwO0YW）

先生工作途中撿到小貓　長大至今網一看笑：嘴邊肉太會養！

尤其是嘴邊肉豐滿了許多！（圖／twitter＠KzDssc4YmlwO0YW）

先生工作途中撿到小貓　長大至今網一看笑：嘴邊肉太會養！

雖然一樣愛待在把拔的肩上，不過看起來相當「肥美」，連把拔也忍不住想咬一口（圖／twitter＠KzDssc4YmlwO0YW）

先生工作途中撿到小貓　長大至今網一看笑：嘴邊肉太會養！

いちみ：朕的嘴邊肉可不是隨隨便便養大的！（圖／twitter＠KzDssc4YmlwO0YW）

網友看了照片都笑說：「這轉變也太大，真的是同一隻？」、「小時候明明是尖臉，怎麼不到一歲就變這樣了？」、「跪求嘴邊肉養成法」、「腮幫子看起來很好捏啊！」。

Tags : 同一隻小浪貓幸運收留膨脹

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