洗衣機該怎麼選？「1神款」被推爆：省水又乾淨

洗衣機雖然對於現代人來說非常方便，只要將衣物及清潔用品丟進去，按下按鈕就能洗完衣服，省時又省力，不過市面上的洗衣機百百種，究竟哪一種比較好用？近日就有網友在PTT八卦板貼文提到，滾筒式洗衣機和直立式洗衣機配烘衣機究竟該如何選擇？貼文立刻引發網友熱議。

原PO表示，最近在看洗衣機，選了滾筒式洗脫烘一體的，價格2～3萬元左右，認為還算便宜，結果卻被朋友反駁「當然是買一台耐用便宜的直立，再放一台烘衣機，不管是效能還是價格都屌打滾筒洗脫烘」，讓他不禁疑惑「被講得好像無地自容」，想請問廣大鄉民滾筒式洗衣機和直立式洗衣機配烘衣機，究竟該如何選擇？

貼文曝光立刻引發熱議，大多網友意見一面倒向選擇滾筒式洗衣機，紛紛回應「家裡小，只能滾筒吧？哪來地方給你放兩台啊？」「滾筒省水」、「雙滾筒啦，可以疊起來」、「滾筒洗衣機＋滾筒烘衣機」、「滾筒，回不去了」、「滾筒省水，但水費遠小於價差」、「滾筒乾淨多了，又省水省電，不打結」。

不過，也有網友表示「滾筒不好清潔，找專家來清也比直立貴很多」、「滾筒比直立式好沒錯，但便宜的滾桶不耐用」、「省水省電也省不到跟直立式的價差，滾筒開口角度、高度要挑，不然拿衣服比直立的還難拿」、「偏好直立＋烘衣機」、「有空間就兩台」、「如果你空間不大，或是想要一鍵到底就洗烘好當然一台」、「看空間啊！夠大的話分開應該比較好」。（編輯：賴詠璿）

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