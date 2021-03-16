IKEA什麼商品必買？全場推爆「1美食」：這麼便宜外面吃不到

▲ 台北IKEA敦北店正式對外宣布，將在4月26日停止營業，讓大批網友超級不捨，而就曾有網友好奇「IKEA什麼商品CP值最高」，貼文一出，眾人狂推1美食。（示意圖／取自 pixabay ）

台北IKEA敦北店正式對外宣布，將在4月26日停止營業，而消息傳出後，也讓許多網友紛紛湧入其粉專留言，表示相當不捨，對此，也曾有鄉民在PTT好奇「IKEA高CP值的東西有哪些」，貼文一出，全場紛紛推爆「1美食」，直呼「每次去都必買」！

IKEA 14日在臉書粉專宣布，陪伴台北人走過23年的敦北店即將熄燈，讓網友們超不捨，因為敦北店是許多人在學生時期常常與朋友逛街消磨時間的好去處，或是到餐廳吃些美食與甜點，而該名網友在PTT就發文，表示因為自己很少逛IKEA，所以想問大家「有沒有推薦IKEA必買商品，CP值高的優先」。

貼文一出，網友們也紛紛推薦自己最愛的商品，「鯊魚」、「馬克杯」、「雞翅」、「肉丸、充電電池、熱狗」、「購物袋，都用不破」、「絕對是八爪章魚衣架，最便宜的東西創造最高的使用率與空間利用率」、「鯊魚抱著睡超舒服」、「掛衣櫃一格一格的收納袋，少數覺得值得買的東西」。

其中，又以「10元霜淇淋」受到最多網友推薦，「10元冰淇淋」、「投幣式霜淇淋，希望能普及」、「霜淇淋」、「冰淇淋也是爆炸必買的」、「冰淇淋最高，我每天都經過買一支」、「冰淇淋這麼便宜外面吃不到阿」、「冰淇淋要吃限定口味」、「原味霜淇淋」。（編輯：郭佩蓉）

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