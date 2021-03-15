「LINE搜尋功能」怎麼用？神人曝超狂6招：根本捉姦達人

隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，近幾年通訊軟體 LINE 甚至成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，還有免費和付費貼圖可以使用，讓聊天情境更為生動。但近日就有網友在網路上表示疑惑「LINE的搜尋功能該怎麼用？」沒想到就有神人抖出了超狂的6招，直言「根本捉姦達人」，引起熱議。

這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「Line的最近搜尋功能」的文章表示，「大家知道line有一個最近搜尋的功能嗎？打開男友的最近搜尋，都是看起來像女生的名字，可是完全沒有聊天內容，我該注意什麼」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至更有神人抖出了超狂6招搜尋法，讓留言區蓋起高樓。

這位神人就分享了自己「LINE搜尋功能」的6個用法為，「看聊天記錄：Line-設定-聊天-隱藏聊天室」、「看通話紀錄：Line-設定-通話顯示通話…-改成通話」、「看加好友紀錄：Line-主頁-右上角小鈴鐺」、「解封解隱藏看紀錄：Line-設定-好友-隱藏好友／封鎖好友」、「看寄送出的好友邀請：Line-設定-好友-好友邀請」、「看存過的東西：Line-主頁-keep 」，更直言自己根本就是「Aka捉姦達人」。

而這位神人讓網友們紛紛震驚「保持單身的原因大概就是因為這個」、「真的很猛」、「高手在人間」、「太強大了」、「這方法必須推」、「這些方法真的是第一次知道」、「超恐怖」。（編輯：王柏文）

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