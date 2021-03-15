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讀書太累妹妹「吸貓醒腦」精神百倍！網笑：以後一定上台大

▲讀書太累妹妹「吸貓醒腦」精神百倍！網笑：以後一定上台大。（圖／粉絲專頁 ＠哈尼vs瑪妮授權提供）
文 : 寵毛網

妹妹未來很有前途喔！在生活中總有許多需要專注、精神卻無法支撐的時刻，粉絲專頁 ＠哈尼vs瑪妮家的妹妹就遇到這種情況，作業寫得精神渙散、疲憊不已的她，竟不坐以待斃，而是抓隻貓來吸，吸一吸精神百倍、作業再寫一百張，真是太聰明啦！

下巴肥厚的貓主子！（圖／粉絲專頁 ＠哈尼vs瑪妮授權提供）

下巴肥厚的貓主子！（圖／粉絲專頁 ＠哈尼vs瑪妮授權提供）

睡覺的樣子好可愛！（圖／粉絲專頁 ＠哈尼vs瑪妮授權提供）

睡覺的樣子好可愛！（圖／粉絲專頁 ＠哈尼vs瑪妮授權提供）

左邊是瑪妮，右邊是哈尼（圖／粉絲專頁 ＠哈尼vs瑪妮授權提供）

左邊是瑪妮，右邊是哈尼（圖／粉絲專頁 ＠哈尼vs瑪妮授權提供）

今天的主角是右邊的小男生：哈尼，今年愚人節即將滿1歲！其實原先家裡先養了瑪妮，但家中的兩個小孩常常因為「誰先擼貓」吵得不可開交，兩個大人見此情況覺得不行，討論過後決定引入哈尼加入這場戰局，一人一隻總不會吵了吧！

哈尼：就讓本喵來撫慰你們！（圖／粉絲專頁 ＠哈尼vs瑪妮授權提供）

哈尼：就讓本喵來撫慰你們！（圖／粉絲專頁 ＠哈尼vs瑪妮授權提供）

哈尼來後在家充分擔當起保母的角色，不僅陪小朋友練琴、睡甚至連寫作業時都會在旁監督！而這天妹妹作業寫累，一把將這位在旁監督的小保母抓進懷裡，頭一低深深吸了口「貓氣」，瞬間通體舒暢、精神百倍，彷彿又可以寫一百張作業了

妹妹：（吸）我可以繼續寫了！！；貓：……（圖／粉絲專頁 ＠哈尼vs瑪妮授權提供）

妹妹：（吸）我可以繼續寫了！！；貓：……（圖／粉絲專頁 ＠哈尼vs瑪妮授權提供）

貓咪在妹妹懷裡一臉生無可戀，讓旁觀者都要笑翻，究竟多不情願？！但受訪時媽媽說哈尼其實已經非常習慣，除非牠有其他事要做，不然基本上都乖乖坐在妹妹懷裡，實在讓人太羨慕了！照片PO上社團也引起眾多網友共鳴：「眼神說：等作業寫好就完蛋了！」、「看來以後工作也這樣做，效率立馬提高百分之一萬！」、「小時候有養貓的話，說不定現在台大畢業！」、「桌上還放了兩顆山竹！」。

Tags : 台大吸貓醒腦太累精神百倍讀書

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