男友「月收只有6萬」沒勇氣結婚！女嘆：一想到現實面我怕啊

結婚是兩人的終生大事，不僅需要彼此相知相愛，從拍婚紗到舉辦婚禮、生小孩到買房等生活現實面的細節牽連甚廣，更是項項和錢脫離不了關係。就有位女網友感嘆男友「月收只有6萬」，讓她不敢結婚，更精算日常開銷認為每月至少要10萬才能打平，直呼「一想到現實面我怕啊！」引發熱議。

有位女網友在臉書社團《靠北婚姻2.0》投稿發文，開門見山對男友喊話說，「你30歲收入才6萬多，你收入沒10萬我真的沒勇氣結婚，我朋友中男生收入沒10萬起跳都有家庭經濟問題，都會為了錢吵架，她們常常對我訴苦抱怨說若重來一次絕對不會結婚生子」。

原PO透露自己問過身邊朋友，「婚禮平均要花掉80幾萬左右，還不包含聘金。蜜月要20幾萬」，接著又吐嘈男友存款只有110萬，「結個婚就沒存款了，存款這麼少我真的會怕」。原PO強調「婚禮不能隨便，不然會被人笑」，蜜月至少去歐洲14天，且婚後還要買房。

再加上未來小孩的開銷，關於育兒原PO認為「不會讓小孩從小就放牛吃草」，至少要讀雙語等級的幼兒園，這樣每月開銷也要2萬左右。而大人的生活開銷、車子保險等等費用算下來也要2.6～3萬，再加上要存養老金，原PO直呼「薪水沒10萬根本無法打平，一結婚後就要被錢追著跑，我怎麼敢結婚」。原PO更指出這還沒包括未來父母老了的醫療費以及萬一發生意外的支出，最後無奈吐心聲「我喜歡你，但一結婚就要面對現實面。你希望結婚，但我一想到現實面，我怕啊」。

不過多數網友卻不太認同原PO的觀念，紛紛在底下留言回覆說，「怎麼好像結婚養家都是男方一個人的責任」、「你自己的能力有多少？」、「自己配備表先列出來再嘴男方是做人應有的禮貌」、「叫不到6萬的情何以堪」、「從頭到尾都沒提到你自己的經濟能力，如果自己也沒有能力，有甚麼資格來說這一大掛」、「講的好像月薪10萬的就會想娶妳似的」、「如果妳喜歡他就不要怕，怕的話就自己努力才不會怕」。

不過也有網友認為，「覺得薪水不到十萬不敢結婚是對的！又不是說不到十萬就嫌棄他而分手」、「婚前能看清楚自己要的是什麼也不是壞事，好過只看見愛情的天真想法就邁入婚姻的」、「其實收入10萬不夠喔，考量這麼多是很有道理的」。（編輯：倪浩軒）

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