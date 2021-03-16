壽司郎傻眼！名字叫「鮭魚」免費吃　3男集體改名開團揪吃

▲壽司郎近日推出只要名字有鮭魚諧音或者同字姓名的人，就能享有優惠的活動。（示意圖／翻攝自壽司郎臉書）

日本知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日舉辦優惠活動，只要名字叫做「鮭魚」的人就可以免費吃壽司，但活動一推出，不少人紛紛吐槽「笑死，誰會叫鮭魚」、「超沒誠意的活動」。沒想到，最近網路上卻出現不少大學生直接衝到戶政事務所改名叫「鮭魚」，甚至開團揪人從早吃到晚，令網友看傻眼。

壽司郎在15日於粉專張貼活動海報表示「只要姓名中有『鮭』、『魚』諧音的人，17、18日到全台分店用餐，可享優惠，若與「鮭魚」同音同字則享有消費全免，優惠折抵一桌限用一次，一桌限定6人，不得與外帶外送及其他優惠並用。

結果網友一面倒表示「根本不可能有人叫鮭魚，還同音同字」，活動才開出不到一天，網路上瘋傳好幾張身分證照，直接將自己的名字改成「廖鮭魚」、「張簡鮭魚」、「紅鮭魚」、「劉品漢帥鮭魚」等等，其中「洪鮭魚」更是在臉書開團揪人吃個2天，表示「只要留言說要吃就抽出名額」。

消息曝光後，引發網友回應表示「一輩子只能改三次名字，改過去又改回來就用掉兩次，吃飽太閒」、「我真的傻眼」、「壽司郎肯定沒想到台灣人這麼奇耙＝＝」、「太扯了，是連壽司都吃不起…還開團」、「哇！大開眼界了」、「太扯了啦」、「還開團是怎樣，不怕肚子撐破嗎哈哈」、「還真有人去改名鮭魚，真的傻眼了」、「好猛…佩服到不行」。（編輯：張嘉哲）

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