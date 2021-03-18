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改名叫鮭魚沒什麼！男衝戶政事務所改「9字」：三個願望一次滿足

▲壽司郎推出的同名免費吃活動引發轟動，不少人為吃免錢壽司而去改名。（圖／爆廢1公社）
文 : NOWnews今日新聞

日本知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日舉辦優惠活動，只要名字叫做「鮭魚」的人就可以免費吃壽司，結果活動一堆出，不少人立刻衝去戶政事務所改名，比如「劉鮭魚」、「廖鮭魚」、「張鮭魚」等等。不過，有一名網友更狂，直接衝到戶政事務所將名字改成「9字」，其名稱曝光後網友紛紛笑瘋。

一名網友在「爆廢公社二館」貼出自己的身分證表示「想要一次享有三種優惠活動就要這樣改」，只見身分證上的名字寫著「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」，不少網友看了紛紛不解表示「亞太是什麼意思？」、「鮭魚就鮭魚改那麼長，而且鮑魚沒優惠」、「你叫楊亞太喔」。

▲網友跑去改名為「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」，一口氣享有三個店家以及平台優惠。（圖／爆廢公社二館）

沒想到，原來真相超驚人，這個名字能一次滿足「三個願望」，因其亞太電信鹽水中正門市也搭上改名風潮，最近也推出尋人啟事活動，找名字有「亞太」兩字者，就可以獲得nokia免費手機一支；另外主打一對一私訊的成人平台《SWAG》也貼出活動，表示名字中有「鮑魚」也能享有直播間7天免費暢遊的優惠，結果該名字涵蓋「鮭魚」、「亞太」、「鮑魚」，三種優惠都能使用到，讓人看傻眼。

該張身分證曝光之後，引發不少網友迴響「三個願望真的一次滿足＝＝」、「我真的跪了….怎麼想的到」、「改名優惠王」、「這個猛，一箭三鵰，比那些劉鮭魚更划算」、「跪了啊…到底腦袋都在想什麼啊」、「看到史上最狂的改名，一箭三鵰XD」、「你贏了，都給你贏」。（編輯：張嘉哲）

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※本文由《NOWnews今日新聞》授權報導,未經同意禁止轉載

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Tags : 壽司壽司郎戶政事務所改名鮭魚

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