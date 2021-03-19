「文湖線」的車廂為何不相通？知情人吐3原因：沒辦法

捷運是許多學生、上班族通勤主要搭乘的交通工具，一來不受塞車時間限制，價格相較於計程車經濟實惠許多。而近日就有網友在網路上表示疑惑「為何捷運『文湖線』的車廂是不相通的？」沒想到就有知情人吐露了3點關鍵，直言「真的沒辦法」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「為何捷運『柵湖線』的車廂不相通」的文章表示，「這樣不是很不方便嗎，上車之後要到其它車廂找座位都不行」，這也讓原PO非常疑惑「為何捷運『柵湖線』的車廂要設計成不相通的呀？有人知道嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「早期沒有想到這麼多人」、「這種不連通車廂轉彎半徑可以更小」、「松機到復興北路有個大彎，連結車廂可能過不去」、「高架橋的捷運就是要用這種小車廂，可能是重量問題不能用太大，其實地基是滿龐大的，也要看地面上有沒有那個空間去實現」，更有知情人點出是因為「運量問題」、「轉彎問題」和「車廂問題」，「沒那麼多人搭，車廂那麼長，那麼多節，是浪費，且因為受限於原有的建築物，有些路段幾乎都九十度的在轉彎，車廂太長會轉不過去，節數太多會影響轉彎速度。以不考慮系統跟軌道、車廂寬度來講。如果把板南線的車廂放到木柵線跑，遇到大彎它就會卡住了」。

事實上，文湖線屬於中運量系統，本線除松山機場站和大直站為地下車站外，均為高架車站。而文湖線原先採用馬特拉公司VAL256系統，在內湖線興建時，以加拿大龐巴迪運輸CITYFLO650控制系統進行全線更新，並採購該公司的INNOVIA APM 256型電聯車，擴充該線上的列車組數量以因應路線的延長，而馬特拉系統原先是以兩節車廂為一組的編組為預設運轉方式，四節車廂編組的設計是為了配合路線需求而改造，但涉及車體結構安全與機電系統之變更，所以並沒有像其他捷運路線是相連互通的。（編輯：王柏文）

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