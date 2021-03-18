鮭魚之亂！店員曝「首日戰況」　網：這個活動後勁太強

日本知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日舉辦優惠活動，只要名字叫做「鮭魚」的人就可以免費吃壽司，結果活動一堆出，不少人立刻衝去戶政事務所改名，並且開團吃免費壽司。近日，就有網友分享，問起店員朋友戰況時，對方竟崩潰說「今天來了9隻鮭魚」，貼文一出也笑翻一票網友。

原PO在《爆廢1公社》表示，有位朋友在壽司郎工作，活動第一天就在Instagram上抱怨，原PO忍不住問「妳有接到這組客人喔？」沒想到對方竟說「今天總共9隻鮭魚來，還有一個客人改名叫黃金帕瑪森起司鮭魚」，這次的「鮭魚之亂」也讓朋友相當崩潰。

許多網友也紛紛回應，「9隻鮭魚也太可愛！」、「真的很好笑」、「壽司郎是要全台都變成魚類才甘願是不是」、「也太多鮭魚」、「看之後還有沒有哪間店家敢挑戰台灣人啊」、「數隻數隻總共幾隻」、「實在太好笑，這個活動後勁好強哦」、「怎麼可以這麼好笑」、「期待看到警察開出第一張名字有鮭魚的罰單」。

對此，內政部就透過臉書提醒，據大法官釋字跟《姓名條例》規定，大家都能自由地擁有喜歡的名字，一個人原則上有三次改名的機會，若是超過次數，可能一輩子揹著奇特姓名。（編輯：許智超）

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