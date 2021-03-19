考上公務員「交到另一半」超加分？網曝真相：男女差很多

不少人大學畢業後，對於未來的工作規劃仍然沒有頭緒，因此會選擇去拼公務員考試，希望能求個鐵飯碗，因此近日就有一名網友在網路上發文表示疑惑「是不是考上公務員對『交女友』來說超加分？」沒想到網友對此卻一面倒的扭轉這樣的真相，直言「差多了」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT Boy-Girl板上PO出一篇「考上月薪三萬多的公務員對交女友有幫助嗎」的文章表示，「男生考上月薪三萬多的公務員，對交女朋友算是有幫助嗎？目前台灣公務員的普考薪水，考過大概是實領3萬6，雖然不高，但是穩定且有公務員的身分，好像也滿不錯的」，原PO對此更直言「男生考上月薪三萬多的公務員，對交女友可以帶來幫助嗎？大家覺得呢」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛一面倒的反轉真相，認為考上公務員是「女生加分，男生扣分」，「女生是公務員比較加分」、「女生加分，男生扣超多分」、「3萬太少，至少要高考，不然真的差多了」、「女生加分」、「笑了，你去問年輕妹子就知道，三萬，妹子都懶得理」、「男生考公務員又不吃香，女生還比較好一點」，不過也有網友點出「雖然對交女友沒幫助，但對女方長輩很有幫助」，「說不定被你服務過的長輩，會介紹自己女兒給你認識認識」、「公務員很受老一輩的青睞，如果女方是沒什麼主見又聽家長話的乖乖牌，總會在長輩介紹下認識」。（編輯：王柏文）

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