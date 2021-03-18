好市多熟食櫃有什麼必買？網一面倒揭2商品：最實惠

美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良，讓不少顧客都願意一再前往消費。而近日就有網友在網路上發文表示疑惑「COSTCO的熟食櫃怎麼買最內行？」沒想到就有大量的婆婆媽媽揭露了2項產品，直言「超級實惠」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「COSTCO 熟食櫃怎麼買最內行？」的文章表示，「前幾天和老婆一起跟著小姨子去COSTCO，第一次進到COSTCO，真的嚇到下巴都掉下來，東西超多又超便宜」，原PO更接著說「走到熟食櫃，有壽司、沙拉、生魚片、烤雞、三明治、烤雞腿、烤雞翅，看起來都超美味，可是我沒買過，又沒試吃區，只能流口水，不敢下手」，原PO更覺得疑惑「有沒有COSTCO熟食櫃買什麼最內行的八卦？下次去就知道要買什麼了」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

而各位婆媽網友紛紛一面倒的揭露「超實惠熟食」，分別為「雞肉類」和「沙拉」，「我都買烤雞，好吃」、「烤雞跟沙拉最實惠」、「豬腳配雞肉凱薩沙拉，超值」、「辣雞翅比較好吃」、「沙拉真的不錯」、「烤雞真的超香，又超好吃」。（編輯：王柏文）

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