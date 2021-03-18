韓劇為何要堅持中文配音？劇迷點破「1關鍵」：真的需要

▲有網友好奇提問「有什麼劇是大家說好看，你覺得爛的？」怎料許多網友紛紛狂指去（2020）年紅翻的韓國愛情喜劇《愛的迫降》。（示意圖／取自pixabay）

追劇是不少現代人打發時間的最佳娛樂，也有民眾會在追劇同時一邊做家事或健身運動。不過許多國外的影劇如美劇、韓劇想在電視台播映，都會特別撥出「中文配音」的版本，這就讓網友相當好奇現在觀看韓劇的年輕人，是否還會利用「中配版本」的追劇模式，文章曝光後也讓許多資深劇迷們紛紛點出關鍵因素，直言「中配是有需求的！」。

日前一名網友在PTT的韓劇版提問「為什麼韓劇那麼堅持用中文配音？」，他指出按照過去韓劇主要都是婆婆媽媽一邊做家事一邊看觀賞，所以需要中文配音，但現在看韓劇的有9成都是年輕人，這就讓他非常納悶「現在30歲以下的收視族群真的有人會聽中文配音嗎？」。

問題一出也讓許多劇迷們熱議，其中就有網友解釋其實韓劇的受眾相當廣泛，長輩們在觀看過程時常發生「字幕太快跟不上」的問題，「會有中配就表示有一定的收視族群，長輩眼睛不好還要盯著字幕看，對他們來說很累吧」、「現在電視的受眾偏年長，習慣有中文配音，年輕受眾用網路看居多所以有字幕即可符合需求，市場需求不同啊」、「朋友忙帶小孩、做家事順便看，主要用聽的，中配是有需求的」。

另外也有網友站在另一個角度解釋「有字幕也是為了聽障人士，不然國外電視也都沒有字幕的，我覺得台灣真的對於這些需求很貼心！」、「以前協助視障同學做過老師放影片時的口述影像，覺得自己講得不太好，結束後真的超想要有配音版的」。

事實上，配音員的工作並不輕鬆，先前曾發生網紅鍾明軒與動畫電影《鬼滅之刃》的爭議，不少台灣人才明白配音員的專業與背後辛勞。此外，日前也有業界人士在社群論壇《Dcard》上分享「配音入行主要是師徒制，前輩願意帶你加上自己努力才有機會成為配音員呢」、「現在的入行方式是去上配音訓練班的課程，結束後老師會挑有潛力的學生去跟班（跟著去錄音室看老師配音），老師覺得你不錯會讓你配雜聲（群眾聲）跟班時間不一定大概一年～三年，甚至超過的都有，要看個人實力，要成為配音員主要是靠機遇」。（編輯：楊智傑）

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