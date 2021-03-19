吃鹽酥雞配哪款超商飲料最搭？食客一面倒：這系列大推

▲近日就有網友在網路上表示疑惑，「和鹽酥雞最搭的超商飲料是哪款？」（示意圖／翻攝Pixabay）

鹹酥雞香氣誘人，現炸的酥脆口感更是讓人愛不釋手，成為許多人的宵夜首選。而近日就有網友在網路上表示疑惑，「和鹽酥雞最搭的超商飲料是哪款？」沒想到食客們卻紛紛一面倒的推薦1款飲品，直言「很少人知道」，引起熱議。

這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「跟鹽酥雞最搭的超商飲料」的文章表示，「熬夜做報告都會吃個雞排配飲料慰勞自己，但買的時候常常已經半夜，手搖店都關得差不多了，所以飲料只能去超商買」，原PO更接著說「個人比較偏好汽水或微糖茶，之前常買純喫茶烏龍青，大家覺得還有什麼飲料和鹽酥雞比較搭？求推薦」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛一面倒留言直點「純喫茶系列」，「個人排名，第一名純喫茶綠茶，第二名必魯，加冰塊喝超爽」、「純喫茶系列，烏龍茶、無糖綠，大推又解膩，除了綠茶跟檸檬紅其他都愛喝」、「純喫茶烏龍青+1，這款好像很少人喝過哈哈」、「純喫茶無糖茶類」、「純喫茶系列」，不過也有網友點出「可口可樂」和「啤酒」也不失為一個好選則，「可口可樂百搭」、「可口可樂沒有之一」、「啤酒沒有之一」。（編輯：王柏文）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載