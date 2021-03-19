住4樓很不吉利？過來人曝「隱藏好處」：CP值很高

買房要考慮的因素很多，除了房價、生活機能、周遭環境與交通外，不少人還會看風水。然而，大家有發現嗎？不少待售的華夏或公寓都是4樓，許多人對於4的諧音似乎都相當忌諱，究竟住4樓真的不好嗎？一名網友就在某論壇中發問「現代人還會在意住4樓嗎？」結果意外釣出過來人回應，點出4樓的「隱藏優勢」。

原PO在《mobile01》論壇中表示，從過去看房看到現在，5樓與4樓房價價差似乎不大，感覺4樓變得不那麼誘人，他個人與家人是不介意住4樓，但還是考量未來有換屋可能，深怕會不好賣，因此便詢問大家「4樓如果比中樓層便宜幾折大家會列入考慮呢？」

此文一出，隨即引發討論，大家紛紛留言「如果沒有禁忌4樓不錯，又不像2樓有管路問題」、「不會欸！我就買四樓，比同棟高樓層便宜了售價10％，上下樓也不會花太多時間在坐電梯上（尖峰時段差很多），離馬路近會比較吵，但加裝氣密窗就解決，除了通風比高樓層差一點無法改善之外，我覺得 CP 值超高耶」、「一般大樓華廈，4樓是最便宜的」、「4樓房價比較好殺」、「4樓採光比較好」。

此外，還有網友直指，事實上，現在預售屋的4樓戶，建商並沒有賣便宜很多。（編輯：許苡晴）

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