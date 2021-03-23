加IG摯友代表開始曖昧了嗎？知情人分析「3個QA」：幾乎都女生在用

現如今許多人都會使用社群軟體，尤其是IG（Instagram）更是現在民眾愛用的，不僅能和家人朋友聯絡情感，也能順便關心彼此近況，但近日就有網友在網路上表示疑惑，「加IG摯友代表是開始曖昧了嗎？」沒想到就有知情人用了「3個QA」神分析後，直言「其實清一色都女的」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「學妹把我加進IG摯友可以衝了吧」的文章表示，「這學期進來的實驗室學妹，之前稍微有聊天，昨天發現我是她IG摯友欸」，這樣的狀況讓原PO直言，「這樣可以衝了吧？我是不是穩了？有八卦嗎？」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「根據我的經驗，是被當閨蜜了」、「一堆摯友都隨便加的，想太多」、「這工具好用」、「修理電腦的工具箱準備好」、「那個帳號專門給工具人追蹤的，傻傻」、「放棄吧，很直接告訴你就只是摯友不是情人了」、「那是她的第一個帳號，還有兩個小帳」、「IG摯友=無關緊要，可以隨便靠北不用怕被知道的人」。

甚至更有知情人用自己的經驗，提出3個QA分析，「根據我的經驗，這種加摯友的，通常粉絲人數都三百以上，有些只是點頭之交就給追的，就只會給追蹤，不會放摯友」，他更直言「我樣本數十多個，清一色都是女的，每次看IG限動，前面都是綠圈圈，點進去都是在無病呻吟或是在靠北某人，反而男生放摯友的沒看過幾個」，接著更點出了QA分析，「『為什麼設你摯友？』，因為你不是她要放限動靠北的人；『設摯友是不是她喜歡我？』，不是，衝了之後，你就會發現綠圈圈沒了，不是她不發摯友文了，是你被踢出摯友圈了；『所以設摯友到底能幹嘛？』，靠北別人用或者半夜發語錄文，摯友動態大部分都是純靠北，然後討拍拍用的」。（編輯：王柏文）

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