老闆最愛星座排名曝光！獅子強勢易挑戰公司底線、魔羯抗壓十足　

▲一名男子投訴公司主管因為他是獅子座O型而不錄用，對此，小孟老師也揭開原因，並透露企業老闆最愛用的星座排名。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

台北市勞動局接獲投訴，有人到某公司面試時，因為主管想要文靜的員工，而經過詢問得知他是「獅子座O型」後竟然不予錄用，因為主管怕被「搶走風采」，而北市勞動局也表示，若經查證屬實，雇主恐觸犯《就業服務法》中涉及「就業歧視」，可罰30萬至150萬元，對此，小孟老師也揭開原因，並透露企業老闆最愛用的星座排名。

小孟老師在臉書粉專《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》中透露，獅子座因為比較有主見，容易挑戰公司底線，也比較追求公司誠信，若是老闆沒做到，獅子座也會直接反應，另外有其它不滿意的地方，獅子座也會直接說，也容易過於「強勢」，與同伴相處也比較直接，發表意見比較希望公司能聽他們的。

那麼哪些星座是企業最愛用的呢，小孟老師也針對12星座做出排名：

Top12：獅子座：比較強勢，容易自我

Top11：處女座：要求較多，不愛同流合汙。

Top10：射手座：不受控制，意見較多。

Top09：雙魚座：注重氣氛，容易誤會。

Top08：金牛座：一成不變，過於保守。

Top07：牡羊座：比較直接，被人洗腦。

Top06：天秤座：正義十足，明白道理。

Top05：巨蟹座：體貼溫柔，撼衛公司。

Top04：雙子座：創意十足，執行力強。

Top03：天蠍座：發揮能力，掌握驅勢。

Top02：魔羯座：抗壓十足，變化較多。

Top01：水瓶座：忠誠度高，一人抵十人。

除了講解獅子座，小孟老師也分別針對「處女座」、「射手座」和「雙魚座」做出解釋，處女座因為比較龜毛，注意細節，容易活在自己世界，會讓周圍的人有壓力；而射手座比較注意公司人際關係，只要周圍的人惹怒他們，射手座比較不開心，加上射手座愛自由，因此老闆不好控制；最後雙魚座則是因為容易談辦公室戀情，易影響工作。

但小孟老師也提醒，以上皆為根據清水孟塔羅公司尋問企業老闆最愛的星座排名，並表示以上排行請勿儘信，僅供參考。（編輯：郭佩蓉）

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