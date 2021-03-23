求職看「公司評論網站」超準？過來人揭3點關鍵：可列參考

多數人若對於工作現況、薪資福利不滿意，通常都會選擇跳槽、轉職到下一份新工作，不過近日就有一位網友表示疑惑「求職看『公司評論網站』會超準嗎？」沒想到卻引起過來人一面倒的直言「有3點很關鍵」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「大家選公司會採納求職天眼通還是面試趣？」的文章表示，「我最近在選公司，因為求職的時候，看到HR跟主管表現出的東西實在很表面，勢必會想要上網查一下公司的評語等等的資訊來做參考，但因PTT搜尋公司不易，大多數人不願透露真實公司名稱，因此我會搜尋下『求職天眼通』跟『面試趣』兩個網站，這兩個網站都是有人去面試的結果，或是工作過之後再回來留言」，原PO更接著說「在上面看到面試會問的問題，注意事項，公司文化等等，但卻發現兩個網站留言的走向不太一樣」。

這也原PO開始懷疑「我看到一間公司我蠻喜歡的，感覺是有前景可以發展的公司，但兩個網站的評論都非常極端，因此想請教下這到底個什麼現象」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，過來人紛紛一面倒的點出了3個關鍵，網友們紛紛留言「你去面試看看不就知道了」、「我覺得你可以再看看比薪水，這才會是在裡面工作過的心得」、「公司內的問題通常不會在面試就看出來吧」、「都可列為參考但不要是唯一」。

但大多數過來人認為參考公司評論網站時有3點很關鍵，分別為「是不是極端意見」、「職場很看人」和「公司內部變化很快」，「平台本身就很不準，通常是很極端的狀況，再來職場本來就很看人，別人覺得好，不一定對你示好，最後公司內部變化很快，我都不敢說知道前公司現況如何。簡單講就是，很多狀況直接去面試就知道，拿到offer再問」、「傳說中天堂部跟地獄組的差別」、「自己去試試看最準」、「部門之間的差別？像我公司也是不同部門風氣差很多」、「每個人對於公司的感受都不太一樣 別人，負評可能是因為他不爽某些因素，但那因素不見得是每個人都無法接受的，就要自己去體會了」、「面試時一回事，實際上班又是另一回事」。（編輯：王柏文）

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