40歲孤兒與傳奇生父相認！秒成「80億財產」唯一繼承人

連續劇的情形竟在真實生活中上演！一名40歲男子本是父母不詳的孤兒，沒想到近期竟意外得知，自己生父的身分，更讓他一秒成為「80億財產」唯一繼承人。

綜合外國媒體報導，40歲英國男子西蒙（Simon Edwards），一出生就成為孤兒，起初他被天主教兒童協會帶回安置，隨後又被退休的英國航太科學家麥克愛德華茲（Mike Edwards）收養，長大也成為一名板球運動員。

沒想到2019年時，西蒙透過DNA祖譜網站，意外的找尋到一些家人，光是同母異父的兄弟姊妹就有10人，不過也得知，生母羅斯瑪麗（Rosemary Ruane）在1985年就去世。

不過同母異父的兄妹們，也告訴西蒙一個驚人的事實，那就是西蒙生父其實是美國傳奇拳賽轉播員「上校」鮑伯.謝里頓(Bob Sheridan)，他在一次的度假中，與西蒙的生母邂逅了，兩人一夜激情後，就這樣意外懷上西蒙。但由於兩人並沒有後續發展，未婚懷孕的羅斯瑪麗也只好將送養。

而謝里頓與西蒙也在相關單位的協助下相認了，謝里頓也驚訝表示「自己真的從來都不知道這個男孩的存在」，但這對於當時恰逢喪妻之痛的謝里頓而言，與西蒙相認也成為他的希望。

目前76歲的謝里頓，過去是職業拳擊賽的知名主持人，曾主持超過1萬場以上的拳賽，早已經是活傳奇，其身家估計高達2億英鎊（新台幣約80億元）。

謝里頓也表示「這對我來說是很大的激勵，我跟兒子西蒙現在每天都會講電話」，雖然礙於疫情關係，分隔兩地的父子倆暫時無法相見，不過謝里頓表示，已經幫西蒙訂了從倫敦飛到拉斯維加斯的頭等艙機票，兩人預計在今年6月相聚。（編輯：潘毅）

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