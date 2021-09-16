買咖啡怨店員「都沒裝滿」！老饕曝製作法反酸：懂喝的都知道

現在有許多人每天早上都要來上一杯咖啡，不論是連鎖咖啡店或是超商咖啡，但你是否遇到這樣的情形？近日，一名網友抱怨自己去連鎖咖啡店買咖啡點了去冰，沒想到拿到實品之後令他相當不滿，原因在於「咖啡去冰完全沒裝滿」，貼文引發熱議。

原PO在「爆怨公社」貼文指出「可以再誇張一點啊！滿杯線都不到欸！還沒喝拿起來就感覺很輕，隔壁棚的都會補滿牛奶，你不補就算了，還不到滿杯線，差那麼多？你這樣還想跟別人對打？去冰的拿鐵一杯快一百元，好喝是好喝啦！」

貼文一出，網友紛紛回應「我以為去冰不會滿杯是常識」、「去冰本來就不會滿杯，你又沒有加錢，幹嘛補牛奶給你啊」、「我覺得你還是喝水好了」、「這高度去冰還可以吧….除非連半杯都不到啊」、「點咖啡不想喝太冰，就是要點少冰，去冰就是不滿杯，你這樣是完全點錯」、「你如果常喝咖啡，你會發現店員都會常叫你點少冰….因為這樣才會剛好，點去冰就是不滿杯」。

也有內行網友表示「其實懂喝咖啡的人都知道，咖啡有固定比例，你做去冰當然就會這樣，這樣她是在顧好品質，給你好喝的商品，這是個懂咖啡的店家！」、「好喝與否都有一定的黃金比例，去冰的份量要加奶就會太奶，加黑咖啡則太苦，兩種都加…等你當老闆時記得如此造福大家！」、「咖啡都有固定的比例…你要加奶補滿，那就請加錢，不然點去冰就不要抱怨會變少」、「店家的比例都是配好的，去冰當然容量會變少啊」。

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