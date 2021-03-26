好市多結帳「滾出2顆」女直喊悲劇！苦主全認：很常發生

▲一名女網友前往好市多採購，在結帳環節時一整盒剛買好的可頌意外滾出了2顆，讓她當下十分崩潰。（圖／公關照片）

美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良，讓不少顧客都願意一再前往消費。不過，就有一名女網友指出，某天前往好市多採購時，在結帳環節發生悲劇，她透露當時一整盒剛買好的可頌，在搬運過程中意外滾出了2顆，讓她無奈直喊「盒子好像不太緊欸…但不好意思去退」，沒想到就釣出一票苦主認同直喊「我也遇過！」

原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示自己到好市多採買，當時買了一整盒紅豆麻吉可頌，卻因結帳時手忙腳亂，意外滾了兩顆出來，讓原PO當下崩潰直喊「悲劇！！！！！！盒子好像不太緊欸…但不好意思去退」。

貼文一曝光，就引來許多網友討論，「衛生疑慮就去退，別跟健康過不去」、「麵包開心到滾出來了」、「三秒內撿起來就好了」、「我會默默放回盒子裝作沒事，然後給我弟吃」、「下次3秒以內拿起來，我們都會當作沒看到的」。

甚至有相似經歷的眾多苦主紛紛留言，「好市多的點心都一定要雙手捧好、放好，結帳完趕快去貼膠帶貼好，這種盒子太容易開了！看過一個阿伯騎機車，腳踏墊放泡芙，轉個彎半盒不見了⋯⋯」、「我買的時候，放車副座上，轉彎時，也滾出來，哈哈」、「這種盒子的包裝都不牢靠⋯要小心呵護」、「盒子真的不緊，之前買可頌也是在結帳時要拿上去差點全部撒出來，還好先生反應夠快救回來」、「我也遇過，也很不好意思拿去換」。

但有內行人亦分享解決辦法，直言「可以退沒事的」、「結帳帥哥美女們如果看到，會立馬通知其他同事補上全新一份給您，這是好市多全台SOP，現場我看過很多遍，例如洗衣精，鮮奶車倒（台語）」、「之前結帳時，前面一個小弟弟幫忙把大理石麵包要放上結帳輸送帶，結果打翻！工作人員也是立馬著跟他媽媽說我們拿一份新的給你」。（編輯：陳雅雲）

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