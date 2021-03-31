港式飲茶怎麼吃才內行？老饕分享「靈魂菜單」：真的超好吃

港式飲茶深受許多台灣人喜愛，許多民眾有機會到港澳地區旅遊，一定會去道地的港式茶餐廳用餐，嚐嚐道地的口味。不過近日就有網友表示，自己去吃港式飲茶的時候發現，不管怎麼點都會有種「空虛」的感覺，這就讓他好奇在港式茶餐廳該怎麼點菜才算內行，文章曝光後也釣出許多內行老饕揭曉必點的靈魂菜品。

日前有網友在PTT的WomenTalk版發文表示，自己一直有個「吃港式飲茶」的癮頭，但按照以往自己去餐廳的經驗，往往都是點了好幾項單點菜色後，結帳發現金額比想像中來的貴上許多又吃不飽，這就讓她無奈喊「吃其他的正餐又會很空虛、會懷疑人生！」，於是納悶請教網友們究竟有什麼是吃港式飲茶必懂、必點的小秘訣。

對此，不少老饕們紛紛掏出口袋名單分享給原PO，「港島那邊有好幾間港式飲茶真的超好吃，真的很喜歡，應該是沒找對才會覺得不好吃」、「凍檸茶才是主秀」、「點乾炒牛河，做的好吃的不多」、「我是還喜歡點個兩面黃，但不是每家都有，有的只是號稱是」、「不會啊，昨天吃完居酒屋太空虛才跑去吃飲茶，飲茶令人感到滿足」、「會嗎？很多澱粉應該很飽啊」、「吃那種很油的啊！腐皮捲」。

不過也有網友認為港式飲茶屬於「下午茶」系列，應該是吃精緻而不是吃粗飽的，「飲茶=咖啡廳，是聊天喝茶吃點心消磨時間用的」、「他本來就是下午茶的東東」、「有吃到飽的港式飲茶呀，假日六百多」、「飲茶吃到最後味道都一樣，但還是很愛吃」、「幸好我一個公仔麵就飽了」、「以前在廣東隨意吃很多間都好吃又便宜」。（編輯：楊智傑）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載