iPhone「電池健康度」降超快？達人揭3NG習慣：很容易造成設備傷害

隨著網路科技的發達，搭配網路吃到飽，現在已經是人手一機的時代，而各家品牌的手機也不斷推出新產品，其中iPhone更是受到許多民眾的喜愛，不過iPhone手機裡面有一個「電池健康度」的功能，近日被網友認為「為何會降超快」很不解，對此就有達人點出3點使用習慣，直言「很有關係」，引起熱議。

這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「iPhone 12電池健康度」的文章表示，「大家的12健康度都剩多久…我的正常使用，電量沒低於20%才充電，但只剩95%，超傻眼」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至更有達人揭露了會讓iPhone「電池健康度」會降超快的3個使用習慣，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「我還是100%欸，充電那些的沒有特別注意」、「2020/12/12用到現在一樣100%，平常不會低於50%才充電，有時候會邊充邊用，平常有打手遊」、「2020/11/04用到現在一樣100%，三不五時會充電中使用，三不五時會20%甚至以下才充電，每天早上重新開機一次，每天晚上睡前充電到早上起床才拔掉，5G自動模式、定位隨時開著，沒特別保護手機電量使用，從沒開過低耗電模式」、「充電照樣用手機，沒事就充電，也沒特別保養注意什麼的」、「我2019/08購買的xs Max，常常充著電使用，甚至玩到20%以下，電池健康度還有98」。

事實上，根據《瘋先生》網站中指出，「iPhone電池屬於消耗品，每個人使用習慣不同，相對電池健康度消耗速度也會不同」，他更直言「許多人在意的『iPhone電池健康度掉很快』這個問題，也是與使用上和週邊配件有不少關係」，同時也點出「經常將電力消耗至20%以下或沒電才充電（造成電池永久傷害，開低耗電模式也無救）」、「經常邊充電邊玩遊戲、視訊或通話，導致電池發燙依舊繼續使用」和「使用非原廠或非 MFi 認證產品充電」這三點是為傷害「iPhone電池健康度」的最大元兇，都很容易造成設備傷害。（編輯：王柏文）

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