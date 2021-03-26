30歲男「沒車沒房沒女友」超失敗？網：已經人生勝利組

「車、房、對象」為人生中各個階段不同的里程碑，大多數人都會在成年之後逐漸完成，不過近日就有網友在網路上吐露自己的日常，更直言表示疑惑「『沒車沒房沒女友』是不是超失敗」，沒想到背景曝光後，更讓眾人震驚直言「根本勝利組」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「30歲無車無房無女友算失敗組嗎？」的文章表示，「30歲還在無房、無車、無女友的階段，大家都陸續結婚生子」，原PO更接著吐出自己的日常，「我只有一台125cc的機車，然後很宅，存款也只夠付房子頭期款而已，然後做月薪只有少少五萬的工作」，這讓原PO非常悲觀「在沒有富爸爸的情況放下，可能到老了退休才免強財務自由，這樣是不是很可悲？」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

許多網友們看完原PO說的卻紛紛震驚直言「比你少的至少遠遠超過50%的男性，在無父母資助下，比你更窮活」、「一些月薪不到5萬的…」、「無需跟別人比較，自己能養活自己，不會造成社會負擔，活得開心就很棒了」、「有能付頭期款的存款就在及格線了」、「30歲，有月薪五萬，有頭期款，你已經贏同年紀的人一些了，不算失敗，算勝利組，不需要抱怨了」、「樂觀點，收入五萬已經是平均之上了」、「你一個月還有五萬，算不錯了，我月薪3萬不到不就哭啊」、「自己過得快樂就不失敗，反之就是失敗，跟錢比較沒有相關」。（編輯：王柏文）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載