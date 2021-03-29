身為女孩絕不能少的東西！滴妹、瑀熙、紀卜心大推　小隻女孩出門必備

又到了春天賞花的季節～不少熱門景點都開始百花齊放、湧入滿滿人潮，在這個氣溫漸暖的時節，趕緊和姊妹們隨著暖陽出去兜兜風吧！不過許多賞花地點不論是搭乘大眾運輸工具、或是開車前往都好不方便啊，好不容易想要放鬆散心卻必須得人擠人，實在是很掃興，這時候輕巧簡單的機車就成為最好的代步工具，這次就讓「小隻女」代表滴妹、瑀熙和紀卜心來分享她們出門時的代步夥伴吧！

有著小隻女平均身高158公分的滴妹，立刻分享SYM Fiddle LT 三零科技ZRSG車款，這台超適合女生騎的機車，讓滴妹笑稱短短的腳也可以輕鬆踏地，更加分的是，輕巧的車體也讓女孩們更容易移動，牽車、立中柱、停車，樣樣操作起來輕鬆不費力！

雪白的可愛機身、「輕新」時尚的水漾造型，SYM獨家推出，主打3零科技ZRSG：零延遲啟動系統、零噪音、零污染怠速系統，在停等紅綠燈時，會自動進入怠速熄火狀態，只要再次輕轉油門就可以立刻啟動出發。

Fiddle LT ZRSG升級版，使車輛怠速熄火更省油外，安靜又環保，還可以減少加油的次數及時間，女孩們不再需要匆忙狼狽的趕出門哦!

身形嬌小的女生都能輕鬆駕馭了，男生根本不是問題！身高178公分的哥哥阿滴配上這台機車也毫不衝突，女生除了自己騎，偶爾請爸爸、哥哥或男友載更是幸福滿分。

注重「顏值」的紀卜心，則是大推「Fiddle LT ZRSG真的很懂女生的穿搭」！穿什麼風格的衣服都和車子百搭，「輕新」時尚的風格，水滴型的曲線、優雅的體態，不論是幻霧灰、初雪白跟荷霧粉三色都讓她覺得美到不行，繽紛幾何設計貼飾不搶鏡又亮眼。除了車體外型大中她的心，人性化設計也非常貼心，像是坐墊下置物空間夠大，連腳踏板都能輕鬆放下20吋行李箱，超適合每天要帶大包小包出門的人。

超符合女生需求的設計也讓瑀熙相當認同，平常拍攝影片總是需要東奔西走，Fiddle LT ZRSG使用Ｑ彈棉花糖汽車級坐墊，就算從新莊騎到大安區，整整一個小時的車程都不會不舒服，瑀熙直呼好險有Fiddle LT ZRSG，「一般的機車，屁股早就爛掉！」

對於時常在外拍攝的瑀熙來說，工作到晚上也是家常便飯，這時候Fiddle LT ZRSG的LED極光晶透尾燈，在夜晚自帶spotlight，在路上吸睛又安全。車後減少了危機，車前也沒有馬虎，就算遇到前方騎士突然急煞，SYM CBS 2.0 可以縮短煞車時間&距離，即時反應，讓女孩們在騎機車時，安全大大加分！

誰說女生不懂車？聰明的女孩不用看配備表，Fiddle LT裡裡外外，一目了然，直覺快速地讓妳一騎就愛上，Fiddle LT3零科技ZRSG升級版，省油、環保又安靜！隨時保持自己的優雅姿態，和閨蜜姊妹們一起在落英繽紛的季節，漂亮又自在的兜風去吧～