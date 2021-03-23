修車發現陌生橘貓一旁全程監督！跳上工具箱堅持要幫忙：讓我來！

看來男子是需要小幫手？國外一名攝影師Steve Hamel史蒂夫幾個月前在車庫修裡吉普車時，一隻穿著白手套的橘貓溜進了他的車庫，牠不僅沒有跑走，甚至還爬上史蒂夫的肩上巡視，彷彿在對他說：「我來監督你有沒有好好修車！」。

史蒂夫對於眼前這隻自來貓感到相當困惑，因為自己並沒有養貓，也不知道橘貓是從哪裡來，但是貓咪看起來相當友善，而且一副「堅持要幫忙」的模樣讓他覺得很有趣，索性就讓牠留下。橘貓趴在史蒂夫的肩膀「巡視車庫」之後，跳上吉普車聞一聞、看一看，隨後又跳上工具箱，選好位置稍作休息讓史蒂夫自己去忙碌。由於貓咪沒有項圈也沒有晶片，牠親人的個性完全征服史蒂夫的家人，特別喜歡「掛」在他的肩膀上監督他做事，女兒甚至將貓咪命名「Sally莎莉」，因此史蒂夫心裡盤算如果找不到主人，乾脆就養這隻貓吧！

史蒂夫在臉書分享了莎莉的故事後，很快地這隻「車庫貓」的故事就被網友瘋傳，兩天後住在史蒂夫家附近的鄰居表示莎莉其實是他們家的貓咪！雖然送回莎莉讓史蒂夫一家人相當捨不得，但這時史蒂夫卻表示：「我們的心裡已經有一個『貓缺口』，必須填滿它！」史蒂夫沒多久領養了一隻黑貓，並替牠命名「莎莉2.0」，這隻「新版莎莉」完美地融入史蒂夫的家，不僅很會撒嬌擄獲人心，同時家中幾隻狗狗也跟牠成為好朋友，讓史蒂夫從沒想過一隻意想不到的貓朋友竟然讓他也晉升貓奴呢！（編輯：陳珮瑜）