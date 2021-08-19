千萬別在公司電腦登私人LINE？知情人吐「危險內幕」：真的看得到

擁有一份穩定高薪的工作相信是不少人的目標，但是職場上除了工作技能要點好點滿之外，還要懂的察言觀色，不要做出格的事情，而近日就有一位網友在網路上表示疑惑「公司電腦登入私人的LINE超危險嗎？」沒想到就有知情人揭露了暗黑內幕，直言「不用懷疑」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT Salary板上PO出一篇「公司電腦登私人臉書、LINE等等？」的文章表示，「請問一下，大家會避免使用公司電腦登入自己的私人臉書帳號、IG、GOOGLE信箱或是LINE等等的嗎？」原PO更接著說「有些公司會禁止的那就算了，一般沒禁止的話，IT部門好像還是會監測，也都會記錄你電腦用了什麼。所以如果登入了私人帳密，似乎IT那邊也會有紀錄，這樣是不是自己帳密就被IT監測了？還是其實IT沒那麼閒，根本沒在管使用者用了啥，除非你中毒為止，才會調查」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

對此知情網友們紛紛留言「這是常識…還需要公司禁止？」、「不用懷疑，真的看得到」、「IT真的看得到」、「IP控管，你流量進出哪邊怎麼會不知道，除非你走獨立的網路出去 還是轉手機熱點出去，例如你一直用FB，就會紀錄到你的網卡mac出來的封包，一直打去FB的代理伺服器，然後vpn跳也抓得到，當然內容經過加密是沒辦法知道，你的私人帳密等」、「是的，MIS都看得到，所以不要用公司電腦處理私人的事情，最好上網的網路也不要用公司的網路，用自己的4G上網比較好」、「封包都有加密，根本解不開，IT只是知道你偷懶多久而已」。（編輯：王柏文）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載