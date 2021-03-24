史上最狂AA制！做家事領「時薪393元」：彼此都有共識很幸福

男女在交往的時候，出去遊玩、生活的費用應該由誰來支付？近年來「AA制」的話題備受討論，不少情侶因為花費習慣喬不攏而分手也時有所聞。近日，就有一對日本夫妻上節目表示，兩人從交往到結婚，全部開銷都是AA制，甚至是同間房睡不同張床，連妻子做家事，丈夫也會給予薪水，引發討論。

日本綜藝節目《跟拍到你家》日前到日本一對夫妻和樹（42歲）以及愛子（39歲）的住處採訪，兩人原本是同事關係，後來日久生情，發展成戀愛關係進而結婚，目前已經結婚2年，不過不論是熱戀期間，還是成為夫妻，兩人都是採「最狂AA制」。

「因為兩人的習慣不同，例如生活用品的款式不同、飲食習慣也不同，所以經常都分開購買東西，最狂的是，兩人雖然同房睡覺，但卻是各自購買風格不同的單人床，就連結婚的戒指都不是對戒，而是挑選自己喜歡的款式」。

和樹更表示，雖然會幫忙分攤一些家務，但多數都是愛子所做，因此他會支持時薪1500日圓（約新台幣393元）作為報酬，算一算一個月大概要支出4萬日圓。雖然兩人相處模式在外人看來都感到非常不可思議，但愛子強調「對於現況感到很幸福，也很喜歡丈夫給我足夠的自由，AA制讓生活變得更便利，婚前我們倆早就談好了，彼此有共識下，生活也自然少了很多爭吵」。（編輯：張嘉哲）

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