幫主子剪指甲太困難！奴才這樣做笑翻大家：時尚購物袋！

這款絕對是獨一無二的「時尚購物袋」！住在綠島的網友黃捲捲日前在貓瘋社團分享一張照片吸引網友噴笑，原來這天先生揹著一橘色購物袋，但是往下一看竟然吊著一隻虎斑貓，而貓皇四腳騰空一臉哀怨的模樣讓網友忍不住笑說：「這是我看過最無奈的包包！」。

原來這款「貓貓哀怨包」其實不是惡整貓咪，而是因為自家的兩隻虎斑貓「二寶」與「三寶」實在是太難剪指甲，黃小姐與先生試了很多方法，每次都把兩人搞到滿頭大汗卻成效不彰。某次看到網友分享利用購物袋將主子騰空的方法便如法炮製，將袋子底部剪掉四個小洞，旁邊留一個貓咪可將頭伸出來的大洞，沒想到貓咪覺得很好奇自己走進購物袋，先生順勢將貓提起來剛好就成了這副模樣，只是貓咪表情有些生無可戀，而且精明的主子只要一被碰到手，便立刻掙脫將手縮進去，「時尚購物袋」仍然宣告失敗，於是兩人拍張照片後就趕緊放下來，而貓咪還在購物袋裡一直玩耍，就是不願意配合剪指甲！

黃小姐表示四年前撿到三隻小浪貓，其中「大寶」送給朋友養，自己留下二寶與三寶這對兄弟，二寶屬於好奇心旺盛的「探險家」，看到新東西沒有「神農試百草」咬咬看會覺得對不起自己，而三寶是愛撒嬌的小暖男，能招喚也愛拍屁屁。但是自從黃小姐的女兒出生後，兩隻貓有些吃醋、會故意霸占妹妹的東西，到現在都還在磨合中，不過也因為這樣兩隻貓常常做出一些搞笑的行為，讓黃小姐特別表示：「懷孕生小孩還是可以和毛小孩相處，並不會因為毛小孩就不健康！」。

黃小姐將「貓貓哀怨包」分享在貓瘋社團，立刻吸引2.4萬名網友笑翻按讚，不少人紛紛表示：「這招學起來」、「貓咪一臉眼神死」、「這個外出包很適合」、「是四隻雞腿跟一顆貢丸！」、「這是我看過最無奈的包包」、「請問哪裏下訂此包包？太可愛了」她同時也強調：「模仿時請注意貓皇的手腳，以免太大力讓貓皇受傷，貓皇不開心奴才就都沒好日子過啦～」。