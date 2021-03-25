擔心老公「月賺15萬」不夠！網看「家庭開支」傻眼：真的不需要那麼多

結婚不但是兩人的終身大事，也代表雙方家庭的結合，但過程中也會遇到許多問題。而近日就有一位女網友在網路上分享自己懷孕以後遇到的狀況，更焦慮直言「擔心老公一個月賺15萬會不會不夠」，沒想到讓全場網友瘋狂討論，引起熱議。

這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「夫妻月薪15萬生活」的文章表示，「因為懷孕，可能要辭職，初期的孕吐反應太痛苦，每天懨懨的，沒辦法專注在工作上，現在只有先生一人的薪水支撐家裡，還好雙方都有存款，先生的月薪是15萬」，原PO更點出「食衣住行」，「住台北新大樓，房租3萬；食大概一個月2至3萬；衣服、鞋子 1-2 萬；交通6千」，娛樂的部分， 原PO則說沒有一定，「所以每個月開銷大概8至9萬，剩下的6至7萬，一部分存銀行，一部分買股票基金」，因此這也讓原PO非常焦慮「希望能趕快結束這樣的時期，好懷念上班的日子，喜歡工作時的成就感，也想一起賺錢，不想讓先生一個人上班這麼累，擔心只有老公一個人的薪水沒辦法撐起家裡」，沒想到此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「花太多了」，「15萬夠用了，衣服鞋子每個月都要買？」、「賺得多花費多很正常，但是感覺有些開銷可以縮減，或是比較不需要的」、「妳這樣就不夠用，那有很多夫妻薪水加起來不到七萬的怎麼辦？」、「若是真的擔心焦慮，覺得可以在衣服部份節省下來」、「15萬已經比很多新婚家庭兩個人的收入多了，很多都是不必要的開銷，衣服鞋子每個月真的不需要那麼多」。

不過原PO事後也有補充，「現在的開銷，已經是節省過後的了，吃飯是因為平常長輩不要求孝親費，所以我們才想請他們吃好一點，為什麼租房是因為我們買的房子正在蓋，明年才交屋，頭期款是我跟先生一起出的，我很愛他，不希望家計都他一個人扛，會努力增加被動收入」。（編輯：王柏文）

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