住透天「裝隔音」洗衣還是被嫌吵！網推1功能秒解

▲有網友不斷被鄰居抱怨「洗衣服太吵」，卻沒有辦法依鄰居要求的時間提早洗衣。（示意圖／翻攝自Pixabay）

由於上班族幾乎是早出晚歸，所以回家洗衣服的時間都是晚上，但還是會怕吵到鄰居。近日，就有網友抱怨，家人都下班比較晚，但鄰居卻不斷要求「提前把洗衣洗好」，以免吵到他們休息，讓他相當困擾，貼文曝光後，就有網友建議可用一個方式解決問題。

原PO在《爆怨公社》表示，自己和鄰居為前後棟的透天住宅，分屬兩個不同社區，中間以防火巷區隔，距離約6至8公尺，而家人的下班時間較晚，所以洗衣時間都在晚上11點到12點之間，但鄰居卻反應打擾休息，並要求11點前將衣服洗好。

原PO不但配合照做，還特地在陽台加裝氣密窗，但還是被鄰居嫌吵，甚至進一步要求「晚上9點前就洗完衣服」，這讓他忍不住抱怨，晚上9點前洗好等於7點多就要開始洗衣，家人可能都還沒下班，早上也要趕上班，「如果再配合下去，根本沒時間能洗衣服了」。

原PO也好奇提問，「政府是有規定深夜不得製造噪音，那有設定時間範圍嗎？」貼文一出，許多網友也紛紛回應，「若是變頻又有氣密窗，再加上距離有6公尺以上，那絕對不是你的問題」、「10點前洗就好，不用理他」、「10點前差不多啦，洗衣高速脫水震動發出音頻有些人很敏感」、「原PO算人很好了，我住的地方24小時都有人在洗」。

另外，也有不少網友建議可以善用「預約功能」，「可以預約洗衣服，晚上先丟到洗衣機裡面，起床曬衣服，晚上下班回來收」、「有預約洗衣功能啊」、「其實善用預約功能可以解決很多問題」、「早上丟進去預約下班回來晾衣服，這樣洗的時間約在6到7點就不會吵到鄰居了」。

根據《噪音管制區劃定作業準則》規定，一般住宅區日間（6點至20點）不得超過60分貝，晚間（20點至10點）不得超過55分貝，夜間（22點至翌日6點）不得超過50分貝。（編輯：許智超）

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